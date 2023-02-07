هل تنجح «جوجل» في منافسة «تشات بوت» بتطبيق «بارد»؟

تستعد جوجل لخوض معركة ذكاء في مجال الذكاء الاصطناعي بإطلاقها النسخة الخاصة بها تحت اسم (بارد) "Bard"، وهي خدمة دردشة تهدف لمواجهة شعبية تطبيق تشات بوت "ChatGPT" المدعوم من شركة مايكروسوفت.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، سيكون "Bard" في البداية متاحًا حصريًا لمجموعة من "المختبرين الموثوق بهم" قبل أن يتم إصداره على نطاق واسع في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا للمدير التنفيذي لشركة جوجل سوندار بيتشاي.

ومن المفترض أن يكون برنامج "chatbot" الخاص بجوجل قادرًا على شرح الموضوعات المعقدة مثل اكتشافات الفضاء الخارجي بمصطلحات بسيطة تكون مناسبة حتى للاطفال، كذلك سيؤدي أيضًا مهامًا عادية أخرى، مثل تقديم نصائح للتخطيط للحفلات، أو أفكار للغداء.

ولم يذكر بيتشاي ما إذا كان بارد سيكون قادرًا على كتابة نصوص نثرية وشعر على غرار ويليام شكسبير، الكاتب المسرحي الذي يبدو أنه ألهم اسم التطبيق الجديد لـ"جوجل".

وكتب بيتشاي:"يمكن أن تكون Bard متنفسًا للإبداع ومنصة انطلاق للفضول".

خطط تطوير برنامج بارد

وأعلنت جوجل عن وجود "Bard" بعد أقل من أسبوعين من كشف شركة "مايكروسوفت" عن ضخ مليارات الدولارات في شركة OpenAI، لصنع تطبيق تشات بوت "ChatGPT" ومقره سان فرانسيسكو وأدوات أخرى يمكنها كتابة نص يمكن قراءته وإنشاء صور جديدة.

وأدى قرار "Microsoft" بزيادة الرهان على استثمار بقيمة مليار دولار كانت قد قامت به سابقًا في OpenAI في عام 2019 إلى تكثيف الضغط على جوجل لإثبات أنها ستكون قادرة على مواكبة مجال التكنولوجيا الذي يعتقد العديد من المحللين أنه سيكون أمرا محوريا مثل ابتكار أجهزة الكمبيوتر المحمولة (لاب توب)، حيث مر الإنترنت والهواتف الذكية بمراحل مختلفة على مدار الأربعين عامًا الماضية.

وفي تقرير الأسبوع الماضي ، قالت CNBC إن فريقًا من مهندسي Google الذين يعملون في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي "طُلب منهم إعطاء الأولوية للعمل على الرد على ChatGPT". كانت Bard عبارة عن خدمة يجري تطويرها في إطار مشروع يسمى "أطلس" ، كجزء من جهود "الشفرة الحمراء" من جوجل لمواجهة نجاح ChatGPT، التي اجتذبت عشرات الملايين من المستخدمين منذ إصدارها العام في أواخر العام الماضي ، بينما رفعت أيضًا مخاوف في المدارس حول قدرتها على كتابة مقالات كاملة للطلاب.

وأكد بيتشاي على أهمية الذكاء الاصطناعي على مدار السنوات الست الماضية ، مع ظهور أحد أكثر المنتجات الثانوية وضوحًا في عام 2021 كجزء من نظام يسمى "نموذج اللغة لتطبيقات الحوار" ، أو LaMDA ، والذي سيتم استخدامه لدعم تطبيق Bard.

وتخطط جوجل أيضًا لبدء دمج نظام LaMDA وتطورات الذكاء الاصطناعي الأخرى في محرك البحث المهيمن لتقديم إجابات أكثر فائدة للأسئلة المعقدة بشكل متزايد التي يطرحها المليار من مستخدميها لكن دون تقديم جدول زمني محدد.