بالاسم رقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية «ترم أول» في المنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في المنوفية، الثلاثاء، عن إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية (الفصل الدراسي الأول) خلال ساعات، وذلك بعد اعتمادها من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

وبدأت المدارس إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، حيث تم إتاحة نتائج امتحانات الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، إضافة إلى تجهيز المدارس لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان أبو ليمون قد شدد على ضرورة مراعاة مصلحة الطلاب في أثناء التصحيح وخصوصا بعد ورود شكاوى من امتحانات الجبر والدراسات الاجتماعية، حيث وجه بتوزيع درجات الأسئلة المشكو منها على بقية الأسئلة، للتسهيل على الطلاب ومراعاة حقهم في درجات المادة المذكورة.

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