موقع أمريكى: مصر تشهد قفزة فى أعداد الوافدين من السياح

رشح “ترافل أوف باث” الأمريكي المتخصص في السياحة والسفر، مصر ضمن قائمة أفضل 7 وجهات سياحية في أفريقيا ويدعو لزيارتها، مشيرًا إلى أن مصر تشهد قفزة في أعداد الوافدين من السياح بنسبة تقارب الـ 50% خلال 2023 وتقترب من ذروة التوافد السياحي الأكبر على الإطلاق الذي شهدته في عام 2019.

يأتي ذلك وسط تقارير شركات السفر ومنظمات السياحة التي تشير إلى أن السياحة في أفريقيا تتعافى بشكل أسرع من المتوسط العالمي وتشهد عودة قوية على المسرح السياحي العالمي.

وأكد التقرير أن القوة السياحية في مصر ستشهد قفزة في أعداد الوافدين بنسبة 46% في عام 2023 إلى ما يقرب من 11.6 مليون، مقتربة من ذروتها على الإطلاق عند 13.02 مليون في عام 2019.

وأضاف أن الاهتمام المتجدد بالتاريخ القديم، والرحلات النيلية، وإلغاء جميع متطلبات الدخول المتعلقة بالصحة، سبب رئيسي في زيادة أعداد السائحين، فلم يعد الزائرون الدوليون يخضعون لفحوصات صحية صارمة عند السفر إلى مصر، والجميع مرحب بهم بغض النظر عن حالة التطعيم، مما يجعلها المكان المثالي لقضاء إجازة دولية.

وتشمل أفضل خيارين لدينا القاهرة، وهي مدينة عالمية تعمل كبوابة لأهرامات الجيزة الشهيرة، والغردقة المليئة بالمنتجع على شواطئ البحر الأحمر.

وكان رشح موقع "ترافل ديلي نيوز" السياحي العالمي، مصر أيضا ضمن قائمة أعدها بأفضل 4 وجهات سياحية في العالم لقضاء العطلات في الوقت الحالي، مؤكدا أن مصر تزخر بالآثار التي تعكس التاريخ القديم الغني، وعلى رأسها أهرامات الجيزة، فضلا عن المعالم والمنتجعات السياحية المناسبة لقضاء العطلات الصيفية مثل شرم الشيخ.

وقال الموقع إن "مصر تعتبر وجهة لا بد من زيارتها إذا كنت تحب التاريخ القديم وترغب في القيام بجولة في قارة إفريقيا، فهي مليئة بالمعالم السياحية والتاريخية المختلفة، مثل نهر النيل أهرامات الجيزة وواحة سيوة ، فضلا عن المتاحف الأثرية مفتوحة للجولات والمعارض.