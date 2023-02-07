الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

ابتكار طائرات مسيرة لجمع «الحمض النووي» من الطيور والحشرات

طائرات مسيرة
طائرات مسيرة

قال موقع "يانكو ديزاين" الأمريكي المتخصص في التكنولوجيا، إن علماء من زيورخ ابتكروا طائرات مسيرة يمكنها جمع "الحمض النووي الخارجي" من الطيور والحشرات والكائنات الحية الأخرى التي تتركها على أغصان الأشجار لزيادة التنوع البيولوجي، ولفهم كيفية فهم التنوع البيولوجي الموجود في منطقة ما، وبالتالي التخطيط لكيفية الحفاظ عليه واستعادته.

قال التقرير، أصبحت الطائرات بدون طيار منتشرة في كل مكان في السنوات الأخيرة عندما يتعلق الأمر بلقطات الفيديو العريضة التي تشمل مساحة هائلة، سواء كانت مهرجانات موسيقية أو مناظر طبيعية جميلة أو إذا كنت ترغب فقط في الحصول على فيديو للأطفال يلعبون في الفناء الخلفي الخاص بك.

ولكن هناك أيضًا الكثير من الاستخدامات الأخرى للطائرات بدون طيار بدلاً من مجرد توثيق مكان أو حدث أو أي شيء تريد التقاطه، ويمكن استخدامها الآن حتى في الأبحاث والدراسات حول أشياء مختلفة، بما في ذلك التنوع البيولوجي للغابات.

وابتكر علماء الروبوتات في زيورخ طائرة بدون طيار يمكنها جمع "الحمض النووي الخارجي" من الطيور والحشرات والكائنات الحية الأخرى التي تتركها على أغصان الأشجار الطويلة التي قد لا يتمكن المتسلقون من الوصول إليها. 

وتشمل هذه الجلد الميت والريش والنفايات والسوائل ومصادر أخرى للحمض النووي، وهذه الأشياء مهمة في فهم كيفية فهم التنوع البيولوجي الموجود في منطقة ما، وبالتالي التخطيط لكيفية الحفاظ عليه واستعادته.

وتبدو الطائرة بدون طيار التي طوروها أشبه بطائرة بدون طيار نموذجية إلا أنها تحتوي على العديد من التركيبات الملحقة بها مما يجعلها تبدو، وكأنها مصباح أو شيء من هذا القبيل، ويحتوي على إطار خشبي مصنوع يدويًا ودرع بلاستيكي لحماية الطائرة بدون طيار بالداخل.

ولفت إلى أنه يحتوي على شيء يسمى "القطن المرطب" والذي يشبه إلى حد كبير شرائح الشريط اللاصق التي يمكنها الضغط على أغصان الأشجار ثم تجميع المواد على السطح. وسيتمكن الباحثون من استخراج الحمض النووي المطلوب من هذه الشرائط بمجرد عودتهم إلى المختبر.

وواصل: نأمل أن يكون هناك أيضًا شيء في هيكل الطائرة بدون طيار يمكنه حماية المواد التي تمكنت من جمعها، ولا يزالون يعملون أكثر على تطوير الطائرة بدون طيار، بحيث يمكن أن ترتفع أعلى مما تستطيعه حاليًا، فإنهم يخططون أيضًا لـ"تعليمه" لجمع المواد في ظروف وظروف أخرى. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يمكن لمستكشفي التنوع البيولوجي الروبوتيين مساعدة الباحثين المختلفين في هذا المجال.

الاشجار التنوع البيولوجي الحمض النووي السنوات الأخيرة الطائرات بدون طيار الكائنات الحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم