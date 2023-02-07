«الكهرباء»: «مفيش حاجة اسمها ادفع وبعدين اشتكى»

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العدادات التقليدية كان بها بعض المشكلات في القراءة، وكان هناك شكاوى كثيرة منها.

ووجه الدكتور أيمن حمزة، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، نصيحة للمواطنين قائلًا: «لو لقيت إن القراءة مش مظبوطة متدفعش فلوس، مفيش حاجة اسمها ادفع وبعدين اشتكي».

وأشار متحدث الكهرباء إلى أنّ الدولة المصرية أنفقت 40 مليار جنيه في ملف تطوير شبكات التوزيع منذ عام 2014 حتى عام 2022، مقارنة بـ9 مليارات جنيه في السنوات السابقة على 2014.

وأضاف أنه لا تنمية دون كهرباء، لأن المستثمر يسأل عن استقرار الكهرباء، ولكن الدولة المصرية أصبح لديها احتياطي كبير، جعلها تفكر في زيادة الطاقة المتجددة، وتتحول إلى الشبكة الذكية.