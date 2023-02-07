الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية يوضح جهود الدولة فى توطين صناعة الزيوت

الزيوت
الزيوت

أوضح الدكتور إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية، جهود الدولة في توطين صناعة الزيوت، قائلاً: "إن قضية الأمن الغذائي هي الشغل الشاغل للقائمين على الدولة المصرية". 

وأضاف إبراهيم درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن الدولة المصرية عملت على توفير السلع الغذائية ومن بينها الزيوت، خاصة وأن الزيت يعتبر ثاني أهم محصول تستورده الدولة المصرية من الخارج، بعد القمح مباشرة.

وأوضح أن إنتاج الدولة المصرية المحلي من الزيوت، لا يتعدى الـ 3%، حيث يتم استيراد 97% من الخارج وهو ما يكلف خزانة الدولة المصرية أكثر من مليار وربعمائة مليون دولار، لافتًا إلى أنه يتم استيراد 2.6، كما أن حجم استهلاكنا يقدر بمليون طن من الزيوت.

وأشار إلى أن هناك بعض التحديات العالمية وبعض التحديات الداخلية، لافتا إلى أن التحديات العالمية زادت، خاصة بعد حرب روسيا وأوكرانيا، خاصة وأن أوكرانيا كانت من الدول التي تصدر محاصيل الزيت، وخاصة دوار الشمس. 

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