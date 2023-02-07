الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

كاتبة سورية: كامل الكيلانى اعتبر عالم الأطفال منفصلا عن عالم الراشدين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قالت لينا الكيلاني، كاتبة الأطفال السورية، أن والدها كامل الكيلاني اعتبر عالم الأطفال منفصلا عن عالم الراشدين.

جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال ندوة “كامل الكيلاني بين النثرية والشعرية”.

وأضافت كاتبة الأطفال السورية لينا كيلاني: “كان الهدف الكبير الذي سعى إليه كامل الكيلاني، هو توسعة أفق الطفل، وتوعيته، وإغناء تجربته الحياتية، وتجنيبه المخاطر، وبث القيم إلى جانب إمتاعه، وإطلاق خياله، وضبط لغته في لغة سليمة، وذلك بأسلوب رشيق فيه تبسيط وتقريب، وبما يشى ببراعة كاتبة، وما كانت قصصه لتخلو من الإشارات إلى الصغار كآلهة، أو ملائكة أو شياطين أو أبطال، مما جذب انتباه هؤلاء الصغار إلى مؤلفاته، وحفزهم بما ينشط خيالهم حتي راجت أعماله الأدبية، فعرف أكثر ما عرف ككاتب للأطفال، فأصبح أدب الأطفال لا يذكر إلا مقرونا باسمه”.

وتابعت “كيلاني”: “هكذا اعتبر كامل الكيلاني، عالم الأطفال منفصلا عن عالم الراشدين، وأن له خصائصه ومميزاته، كما مراحله العمرية، وبما أن الفضاء العربي هو واحد، والبيئات متقاربة في العادات والتقاليد والموروث الثقافي، فإن هذا التقارب ما جعل أعمال الكيلاني تقرأ في أي بلد عربي كحالها في بلد مولدها مصر، وإذا بأطفال الوطن العربي جميعا يقلبون بين أيديهم مؤلفاته ويتناقلون قصصه”.

ولفتت “كيلاني” إلى: “هذا التقارب أيضا بين بلداننا العربية يجعل من تاريخ الحكاية يكاد يكون واحدا إلا من بعض الاختلاف في نسيج الحكاية نفسها، والتي يطورها الراوي حسب البيئة ليزيد عليها، أو ينقص منها، وهذا ما جعل كامل الكيلاني ينتبه لأن يبحث في التراث العربي عما يناسب الطفولة فالتقط قصص علاء الدين والفانوس السحري، وقصص السندباد البري والبحري، ونوادر جحا، ولم يوفر ما يناسب الطفولة أيضا من قصص ألف ليلة وليلة وغيرها عندما اختار بذكاء وبمهارة الكاتب الكتمرس المتمكن من أدواته الفنية أن يقوم بمهمة إحياء التراث، وتقريبه من ذهنية الطفل مع تجديده وجعله محببا ومترابطا مع حاضره، وأن يعيد صياغة مقولات وردت في قصص من التراث، ومن الأدب الشعبي وهذا ما يحتسب لصالحه”.

واستكملت: “كما كان الأدب العالمي سباقا علي الأدب العربي في التنبه إلي الطفولة فقد كان كذلك كامل الكيلاني سباقا في نقل روائع من القص العالمي بتعريب وتبسيط يجعله قريبا من الطفل العربي كـ تاجر البندقية لشكسبير، ورحلات جليفر والملك ميداس وغيرها كثير، وما ساعده علي ذلك كونه ناقدا، ومحققا أدبيا ومترجما وأديبا في المقام الأول”.      

كاتبة أطفال سورية كامل الكيلاني اعتبر عالم الأطفال منفصلا عن عالم الراشدين معرض القاهره الدولي للكتاب

مواد متعلقة

لينا كيلاني من معرض الكتاب: «مازلت أحتفظ بكتب طفولتي حتى الآن»

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم