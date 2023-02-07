عبدالمنعم السيد: الحرب الروسية الأوكرانية اقتصادية فى المقام الأول

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية، إن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت يوم 24 فبراير 2022، لافتًا إلى أنها تسببت في حدوث حالة ارتباك في المشهد الاقتصادي العالمي.

وأضاف عبدالمنعم السيد، خلال لقاءه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن الحرب الروسية الأوكرانية هي حرب ليس لها فقط آثار عسكرية أو آثار سياسية وإنما أيضًا هي حرب اقتصادية في المقام الأول.

وأوضح أنه يوجد انقسامات مراكز وتكتلات اقتصادية والتي شهدت انقسامات واختلافات بشكل كبير جدًا، لافتًا إلى أن المشهد الإقتصادي العالمي تغير تمامًا بعد هذه الأزمة.

وأشار إلى أن أسوأ ما حدث في الأزمة الروسية الأوكرانية هو أنها جاءت بعد أزمة كبيرة جدًا وهي أزمة كورونا والتي استمرت لمدة عامين، وبالتالي شهد العالم حالة من الركود، حالة من الكساد، حالة من التضخم وزيادة الأسعار بشكل كبير.

وأكد أن حجم الناتج المحلي أو الناتج القومي انخفض بدرجة كبيرة جدًا، لافتًا إلى أن معدلات النمو الاقتصادي في الاقتصاد العالمي وصلت لـ 4%، وحتى 6%.