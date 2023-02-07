الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تنشر فرق الاستجابة للطوارئ فى تركيا ضمن جهود الإنقاذ عقب الزلزال

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أعلنت المملكة المتحدة أنها ستقوم على الفور بنشر فرق الاستجابة للطوارئ في تركيا للمساعدة في جهود الإنقاذ عقب الزلزال المدمر والتوابع اللاحقة.


وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: "ترسل المملكة المتحدة دعما فوريا إلى تركيا بما في ذلك فريق مكون من 76 متخصصا في البحث والإنقاذ ومعدات وكلاب إنقاذ".


وأضاف أنه في سوريا، حشدت مؤسسة "الخوذ البيضاء" للدفاع المدني الممولة من المملكة المتحدة مواردها للاستجابة للكارثة، مضيفا: "نحن على استعداد لتقديم المزيد من الدعم حسب الحاجة".


ومن المتوقع وصول فرق الاستجابة البريطانية للطوارئ إلى غازي عنتاب مساء اليوم.


من جانبها، قالت جيل موريس، سفيرة المملكة المتحدة لدى تركيا إن السفارة البريطانية في أنقرة على اتصال وثيق بالسلطات التركية لفهم أفضل السبل لدعم الموجودين على الأرض.


وأشارت إلى أن المملكة المتحدة تقدم الدعم الذي طلبته الحكومة التركية. ويمتلك فريق البحث والإنقاذ الدولي البريطاني معدات بحث متخصصة بما في ذلك أجهزة التنصت الزلزالية ومعدات تقطيع وتكسير الخرسانة وأدوات الدعم.

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