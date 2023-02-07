الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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المرصد السورى: عائلات كاملة تحت الأنقاض بسبب الزلزال

زلزال سوريا
زلزال سوريا

 أكد رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري، أن زلزل سوريا اليوم هو بمثابة كارثة إنسانية كبرى ضربت جميع المدن السورية.

مدينة حلب انهارت فوق رؤوس قاطنيها

وقال رامي عبدالرحمن، خلال لقائه  ببرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن المنطقة الشمالية الساحلية الأكثر تضررا بزلزال سوريا اليوم، وأن مدينة حلب انهارت فوق رؤوس قاطنيها، مشيرًا إلى أن هناك عائلات بالكامل في سوريا فارقت الحياة، ولو تحركت سوريا مبكرًا  بطلب المساعدات لما كان ارتفع عدد الضحايا. 

وأوضح أن سوريا تحتاج إلى فرق طبية وفرق إنقاذ بشكل عاجل، كما أن هناك مئات الأشخاص تحت الأنقاض والمباني، والحكومة السورية لا تملك الإمكانيات من أجل إخراجهم نظرا لعدم توافر فرق الإنقاذ وفرق إغاثة.

وتابع، أن مدينة حلب وإدلب أكثر المدن تضررًا بزلزال تركيا، ولابد من إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للشعب السوري، مشيرًا إلى أن المواطنين في سوريا في الشوارع بعد الزلزال المدمر، كما أن هناك نقصا في الأدوية والمازوت في سوريا، وهناك مئات العائلات تحت الأنقاض ولم يعرف عنهم أي شيء. 

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