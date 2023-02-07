الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. التوقعات الفلكية لمواليد الأبراج المائية الثلاثاء 7 فبراير 2023

الأبراج المائية
الأبراج المائية

يقدم موقع الدستور حظك اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 لجميع مواليد الأبراج المائية على النحو التالي:

برج السرطان

أنت في ذروة إبداعك وسوف ينعكس ذلك في عملك، يجب تجنب الإنفاق المفرط على العناصر التافهة، قد لا تواجه الكثير من التقلبات المزاجية اليوم، بينما تتعلم إدارة عواطفك، حاول ألا تقلق من الأشياء الصغيرة لأنها قد لا تكون لها أهمية حقيقية في المستقبل القريب.

يؤدي الطلاب أداءً رائعًا على الصعيد الأكاديمي، قد تستغرق الرحلة وقتًا أطول مما كنت تتوقعه لكنك ستحصد النجاح.


برج العقرب

من الناحية المالية قد تضطر إلى المرور بأزمة نقدية، قد يتأثر عملك بسبب موقف متردد، يمكنك توقع أجواء متناغمة في منزلك اليوم، قد يرغب عقلك في أخذ قسط من الراحة من روتين ممل، ستجد نفسك تنمو من قوة إلى قوة على الصعيد الأكاديمي.

التركيز على الحب: استمتع بقليل من فترة الخطوبة قبل أن تلزم نفسك بشيء جاد.

رقم الحظ: 11

 

برج الحوت

أصبح أداؤك الرائع في العمل أعظم أصولك، من الناحية المالية إنه يوم ثابت للغاية ولا توجد فيه مضاعفات في المستقبل، قد تدخل في جدال مع أحد الأعضاء وتزيد من حدة التوتر، يمكنك التفكير في الانضمام إلى فصل صيفي لتعزيز أهداف لياقتك.

إنه وقت جيد لأخذ بعض الوقت للسفر مع الشخص الخاص بك، سيجد عزمك على القيام بعمل جيد على الصعيد الأكاديمي قريبًا تذوق طعم النجاح.

حظك اليوم لمواليد الأبراج الفلكية الهوائية الخميس 2 فبراير 2023


صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

كما أنهم يخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الإثنين 6 فبراير 2023

حظك اليوم برج الحوت حظك اليوم برج السرطان حظك اليوم التوقعات الفلكية الابراج المائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

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