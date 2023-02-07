خبير علاقات دولية يوضح أهمية زيارة الرئيس الكرواتى فى هذا التوقيت

أوضح الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أهمية ودلالة توقيت زيارة الرئيس الكرواتي إلى مصر، قائلاً: إن زيارة الرئيس الكرواتي لمصر تأتي في سياق وتوقيت مهم فيما يتعلق بالتحديات العالمية، واستمرار الأزمات العالمية.

وأضاف أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن زيارة الرئيس الكرواتي إلى مصر تأتي في سياق وفي إطار فلسفة السياسة الخارجية المصرية المنفتحة على كافة الدوائر المهمة في العالم، لافتاً إلى أنه ليس فقط في الدوائر التقليدية في أوروبا الغربية وأمريكا، وإنما أيضاً أن مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة جدًا في دائرة شرق وجنوب شرق أوروبا، وهي دائرة تمثل أهمية كبيرة من حيث المزايا النسبية ووجود اقتصادات واعدة ولديها تجارب مميزة يمكن أن تشكل مزايا نسبية لمصر.

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدائرة مهمة في وسط آسيا، في أذربيجان، وأرمينيا، وبالتالي فإن هذه الزيارة تعكس انفتاح مصر على كل الاقتصادات سواء الكبرى أو الواعدة والمتوسطة التي تؤكد دائماً أن السياسة المصرية تسعى إلى تعظيم دبلوماسية التنمية.