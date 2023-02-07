الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير علاقات دولية يوضح أهمية زيارة الرئيس الكرواتى فى هذا التوقيت

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الكرواتي

أوضح الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أهمية ودلالة توقيت زيارة الرئيس الكرواتي إلى مصر، قائلاً: إن زيارة الرئيس الكرواتي لمصر تأتي في سياق وتوقيت مهم فيما يتعلق بالتحديات العالمية، واستمرار الأزمات العالمية. 

وأضاف أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن زيارة الرئيس الكرواتي إلى مصر تأتي في سياق وفي إطار فلسفة السياسة الخارجية المصرية المنفتحة على كافة الدوائر المهمة في العالم، لافتاً إلى أنه ليس فقط في الدوائر التقليدية في أوروبا الغربية وأمريكا، وإنما أيضاً أن مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة جدًا في دائرة شرق وجنوب شرق أوروبا، وهي دائرة تمثل أهمية كبيرة من حيث المزايا النسبية ووجود اقتصادات واعدة ولديها تجارب مميزة يمكن أن تشكل مزايا نسبية لمصر. 

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدائرة مهمة في وسط آسيا، في أذربيجان، وأرمينيا، وبالتالي فإن هذه الزيارة تعكس انفتاح مصر على كل الاقتصادات سواء الكبرى أو الواعدة والمتوسطة التي تؤكد دائماً أن السياسة المصرية تسعى إلى تعظيم دبلوماسية التنمية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم