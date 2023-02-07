الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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5 سنوات من نجاح مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.. استشارى يوضح جهود الدولة

الدكتور محمد منيسي
الدكتور محمد منيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد

أوضح الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لا تعتبر المبادرة الوحيدة  التي أنهت معاناة الملايين من المصريين.

وأضاف منيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية extra news، والذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه تم إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي كانت تحل الكثير من مشاكل المصريين، لافتاُ إلى أن أهم هذه القضايا هو القضاء على فيروس سي، والكشف المبكر عن الأورام، وزراعة القوقعة، وعلاج كبار السن، وما شاهدناه من قوافل طبية. 

وأوضح استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن هذه المبادرات عملت على توفير الدواء بكافة قطاعاته، والتطعيمات الخاصة بكورونا، والدواء الخاص بأزمة كورونا، لافتاً إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالدولة المصرية في القضاء على فيروس سي، حيث استطاعت في مدة زمنية قصيرة وغير مسبوقة أن تقوم بهذا الإجراء.

وأشار إلى أن تعامل الدولة المصرية مع أزمة كورونا يكاد يكون أفضل من الكثير من دول العالم الأول، حيث لم يكن يوجد لدينا أي نقص في البنية التحتية، أو الأكسجين، كما تم توفير الأدوية اللازمة.

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