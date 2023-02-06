الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس الجالية المصرية بتركيا: مصرى وزوجته مازالا تحت الأنقاض بهاتاى

زلزال تركيا
زلزال تركيا

قال الدكتور عادل راشد، رئيس الجالية المصرية في تركيا، إن زلزلال تركيا من أقوى الزلازل التي شهدتها بقوة 7.8 ريختر، وتوقيته كان ما بين الرابعة ونصف فجرًا وضرب 10 ولايات في تركيا.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم عمل حصر للمصريين من اللحظات الأولى لوقوع الزلزال للإطمئنان عليهم، مشيرًا إلى أنه كان يوجد 3 أشخاص تحت الأنقاض في "كهرمان مرعش"، وخرجوا بفضل الله وتم الإطمئنان عليهم.

مصري وزوجته عالقان تحت الأنقاض في “هاتاي”

وتابع، أنه يوجد 3 تحت الأنقاض في منطقة "هاتاي"، لأسرة الابن خرج ومازال الأب والأم تحت الأنقاض والأب يدعى محمد عثمان، من محافظة المنوفية وزوجته، والآن عمليات الانقاذ مستمرة ونسأل الله أن يخرجا سالمين.

وأضاف، أنه كان يوجد طالبتين ريم وسهيلة في نفس المنطقة وكانا تحت الأنقاض وخرجتا  بسلام وتم الاطمئنان عليهما، كما يوجد بنات في سكن الطالبات في "كهرمان مرعش"، وأصبحوا في مكان آمن، مؤكدًا أن عدد المصريين في المناطق المنكوبة يصل من 450 إلى 500 يوجد منهم 2 فقط تحت الأنقاض. 

رئيس الجالية المصرية تركيا مصري وزوجته الأنقاض هاتاي كهرمان مرعش حصر للمصريين

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