إغاثة عاجلة.. مصر ترسل مساعدات إلى تركيا وسوريا عقب الزلزال المدمر (إنفوجراف)

قررت مصر إرسال مساعدات إغاثية عاجلة إلى تركيا وسوريا فى أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً مع نظيره التركي "مولود تشاووش أغلو"، لتقديم العزاء لحكومة وشعب تركيا فى ضحايا الزلزال المدمر، متمنيًا خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.



وزير الخارجية يتصل بنظيريه التركي والسوري

وأخطر شكري، أغلو، قرار مصر بتوجيه مساعدات إغاثية عاجلة، معربًا عن أمنيته بنجاح جهود الإنقاذ.

من جانبه، تلقى وزير خارجية تركيا، اتصال شكري، بكل تقدير وامتنان، كما أعرب عن شكر بلاده للتضامن الذي أظهرته مصر معها.

وكذلك، اتصل سامح شكري بـ"فيصل المقداد" وزير خارجية سوريا، لتقديم العزاء فى ضحايا الزلزال، كما نقل إليه قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة، تضامنا مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة تداعيات تلك الكارثة.

في السياق ذاته، أعرب وزير خارجية سوريا عن خالص الشكر والتقدير للدعم المصرى لبلاده فى مواجهة تلك الكارثة، ومبادرة شكرى بالاتصال.