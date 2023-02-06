الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عزت إبراهيم يوضح أهمية التكاتف المصرى السعودى لدرء تداعيات الحرب الروسية

عزت إبراهيم رئيس
عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام

أوضح عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، أهمية التكاتف المصري السعودي لدرء تداعيات الحرب الروسية، قائلًا إن تكامل القوى الإقليمية خاصة مصر والسعودية، مهم جدا لتعظيم القدرات ومواجهة المشكلات.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "كلام في السياسة" تقديم الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة الجزائر، حمل الكثير من الأفكار، أهمها أن التكامل بين القدرات العربية يوصلنا لمنظومة متكاملة لمواجهة المشكلات الخارجية، ورؤية التكامل لن تتحقق ما لم يكن هناك نضج سياسي كبير بين كل الأطراف العربية المشاركة.

وأردف: أظن لدينا وعي كامل في مسألة ضرورة حتمية الحوار بين نخب البلدين، ومجمل العالم العربي، ولابد إرساء قاعدة للحوار، وأن يقوم حول أفكار واضحة حول علاقتنا بالعالم. 

ولفت إلى أن الرؤية المتكاملة العربية في حاجة إلى إنضاج، وتطوير مؤسسات حقيقية قادرة على إنتاج أفكار جديدة، فيما يخص علاقتنا بالخارج.

وختم بأن الحرب الروسية الأوكرانية بلورت فكرة وضع الشرق الأوسط أو العالم العربي في النظام الدولي الذي يشهد تغيرات عنيفة، وتغيرات كبيرة، وهي تطورات كبيرة على المسرح الدولي تستدعي تكامل القوى الإقليمية خاصة الدول الأساسية في المنطقة مصر والسعودية.

مواد متعلقة

ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 2316 شخصًا وانهيار 6217 مبنى

«عكاشة» يكشف عن أطراف يقلقها نجاح وترابط العلاقات المصرية السعودية

مصر والسعودية.. تاريخ طويل من التعاون والإخاء لا ينكره إلا المغرضون

«القاهرة الإخبارية»: تركيا تعلن الحداد 7 أيام على ضحايا الزلزال

عزت إبراهيم: التنسيق المصرى السعودى أسفر عن تراجع مؤشرات الإرهاب

وفاة النائب العام السورى جراء زلزال تركيا.. والأطفال تستغيث

«اتكتبلى عمر جديد».. رحمة تشكر الرئيس السيسى على الاستجابة لعلاجها

مسئول الإغاثة: عدد وفيات زلزال تركيا المدمر سيصل إلى 4000 قتيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم