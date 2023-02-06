عزت إبراهيم يوضح أهمية التكاتف المصرى السعودى لدرء تداعيات الحرب الروسية

أوضح عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، أهمية التكاتف المصري السعودي لدرء تداعيات الحرب الروسية، قائلًا إن تكامل القوى الإقليمية خاصة مصر والسعودية، مهم جدا لتعظيم القدرات ومواجهة المشكلات.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "كلام في السياسة" تقديم الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة الجزائر، حمل الكثير من الأفكار، أهمها أن التكامل بين القدرات العربية يوصلنا لمنظومة متكاملة لمواجهة المشكلات الخارجية، ورؤية التكامل لن تتحقق ما لم يكن هناك نضج سياسي كبير بين كل الأطراف العربية المشاركة.

وأردف: أظن لدينا وعي كامل في مسألة ضرورة حتمية الحوار بين نخب البلدين، ومجمل العالم العربي، ولابد إرساء قاعدة للحوار، وأن يقوم حول أفكار واضحة حول علاقتنا بالعالم.

ولفت إلى أن الرؤية المتكاملة العربية في حاجة إلى إنضاج، وتطوير مؤسسات حقيقية قادرة على إنتاج أفكار جديدة، فيما يخص علاقتنا بالخارج.

وختم بأن الحرب الروسية الأوكرانية بلورت فكرة وضع الشرق الأوسط أو العالم العربي في النظام الدولي الذي يشهد تغيرات عنيفة، وتغيرات كبيرة، وهي تطورات كبيرة على المسرح الدولي تستدعي تكامل القوى الإقليمية خاصة الدول الأساسية في المنطقة مصر والسعودية.