حبس شخصين في اتهامهما بسرقة مبلغ مالي من داخل منفذ بيع منتجات غذائية بالمقطم

قررت جهات التحقيق بالمقطم حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بسرقة مبلغ مالي من داخل منفذ بيع منتجات غذائية.

كانت قد كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين باكتشاف سرقة منفذ بيع منتجات غذائية خاص به، والكائن بدائرة القسم وكذا سرقة مبلغ مالي من داخله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، كل من (عامل سابق بالمنفذ محل البلاغ وآخر- مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادي).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظرًا لسابقة عمله بالمنفذ المشار إليه، واحتفاظه بنسخة من مفتاح المنفذ اختمر في ذهنه سرقته وفى سبيل ذلك قام بتسليم نسخة المفتاح للمتهم الثاني حيث تمكن الأخير من فتح باب المنفذ والاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه ولاذ بالفرار، وبمواجهة الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.

وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالي والمفتاح المستخدم في ارتكاب الواقعة وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء مالك المنفذ تعرف على المتهمان وأتهمهما بالسرقة.