الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محمد الحبابى يوضح أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية

الدكتور محمد الحبابي،
الدكتور محمد الحبابي،

قال الدكتور محمد الحبابي، كاتب وباحث في العلاقات الدولية، إن البعد التاريخي والسياسي يؤكد العلاقات المتينة بين مصر والسعودية، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية زار مؤسسها الملك بن عبدالعزيز، مصر عام 1946م، وأوصى مصر بالسعودية، وأوصى أبناءه من بعده بمصر.

وأضاف الحبابي، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج كلام في السياسة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أن مصر والسعودية قدرهما أن يكونا حجرا الزاوية في جميع المواضيع الحساسة العربية، من حيث الصراعات التي بدأت في عام 1947، 1948، 1956م، 1967م، 1973م، 1990، 1991م، في حرب تحرير الكويت.

وأشار إلى أنه بعد 2022 نواجه التحدي الأصعب وهو دخول روسيا إلى أوكرانيا، والأزمة الاقتصادية والسياسية في أوروبا، كما يوجد تحديات اقتصادية سياسية وأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، جراء إسرائيل وتركيا وإيران. 

وأكد أن الاتفاق بين المملكة العربية السعودية ومصر الحبيبة في مختلف الأمور من المجال السياسي، الاقتصادي الأمني، هو واحد، وهو ما يؤكده فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والزيارات المتبادلة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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