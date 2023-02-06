الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استعدادات عراقية لنقل المساعدات الإغاثية إلى سوريا بعد الزلزال المدمر

محمد شياع السوداني.
محمد شياع السوداني.

أعلنت الحكومة العراقية، مساء الاثنين، استعدادها لنقل المساعدات الإغاثية إلى سوريا بتوجيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

في وقت سابق، قال الناطق باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، حيدر مجيد وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الاستعدادات جارية في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، لنقل الشحنة الأولى من المواد الغذائية والإغاثية والطبية مقدمة من حكومة العراق الى الشعب السوري، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، نظرا لما تعرضت له المدن السورية جراء الزلازل. 

أضاف أن "الشحنة الأولى ستنطلق اليوم، وستنطلق خلال اليومين المقبلين شحنات متتالية أخرى، كما سيتم إرسال نحو 40 خبيراً من الدفاع المدني لمساعدة الجانب السوري، فضلاً عن وفد من وزارة الخارجية سيقدم التعازي إلى الشعب السوري".
كيف تأثر العراق بزلزال تركيا 

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وتأثر إقليم كردستان العراقي وبغداد وبعض المناطق العراقية تأثرت بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

وأضافت أن المدارس في محافظة دهوك العراقية أخرجت الطلبة إلى الساحات، بسبب استمرار الهزات الأرضية، وتابعت أن هناك تخوفًا من المواطنين العراقيين من حدوث هزة كبيرة، لافتة إلى أن مرصد الزلازل العراقي رصد هزات أرضية في العديد من المحافظات.

وأوضحت أنه لا يوجد أي خسائر بشرية أو مادية حتى الآن في العراق جراء تلك الهزات الأرضية، لكن لا توجد أي بيانات رسمية إلى الآن من الحكومة العراقية تجاه هذه الزلازل.

السوداني نقل المساعدات الإغاثية رئيس الوزراء العراقي توجيه

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