الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حكاية لعبة.. «Garena Free Fire» الأكثر تحميلًا في العالم

لعبة.. «Garena Free
لعبة.. «Garena Free Fire»

تعتبر الألعاب من الأمور التي يبحث عنها الجميع، فقديمًا كانت الألعاب الإلكترونية والفيديو حكرًا على الأطفال فقط، ولكن مع تطور التكنولوجيا، استطاعت شركات تصميم الألعاب، تلبية احتياجات جميع الأعمار.

في السطور التالية نسلط الضوء على أشهر الألعاب لعام 2023، ونأخذكم بجولة للتعرف على لعبة Garena Free Fire والتي تتصدر مواقع التواصل البحث بعد إصدار التحديث الجديد.

الأكثر تحميلًا.. لعبة جارينا فرى فاير: 

Garena Free Fire تعرف باسم لعبة فرى فاير فهي لعبة من باتل رويال من تطوير شركة «دوتس ستوديو» ونشر شركة جارينا وتم إصدارها في 4 ديسمبر 2017.

أصبحت اللعبة الأكثر تحميلًا على الموبايل لعام 2020، نظرًا لشعبية لعبتها، فقد حصلت على جائزة “أفضل لعبة شعبية ” في تصويت من متجر جوجل بلاي في عام 2019، حيث حققت Free Fire أكثر من مليار دولار في جميع أنحاء العالم.

Free Fire هي لعبة إطلاق النار النهائية المتاحة على الهاتف المحمول، تضعك كل لعبة مدتها 10 دقائق في جزيرة نائية حيث تتنافس ضد 49 لاعبًا آخر، وكلهم يسعون إلى البقاء على قيد الحياة. 

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يختار اللاعبون بحرية نقطة انطلاقهم بمظلاتهم، ويهدفون إلى البقاء في المنطقة الآمنة لأطول فترة ممكنة، قم بقيادة المركبات لاستكشاف الخريطة الشاسعة، أو الاختباء في البرية، أو تصبح غير مرئي من خلال الانقلاب تحت الحشائش أو الصدوع.

كما أن نصب الكمائن والقنص والبقاء على قيد الحياة هدف واحد يسعى اللاعبين، فهي تمتاز بمزيد من التفاعلية والتواصل مع الآخرين من جميع أنحاء العالم.

جمعت اللعبة بين نظام المهارة الشخصية مع الفكرة الرئيسية للعبة  باتل رويال والتي أضافت عناصر لعبة تقمص الأدوار RPG إلى ألعاب أول شخص يطلق النار fbs، واعتبارًا من مايو 2019م منذ أن فازت اللعبة قام أكثر من 450 مليون لاعب بالتسجيل في اللعبة مع وجود أكثر من 50 مليون لاعب نشط في اللعبة كل يوم.

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قد يشعر لاعبو فري فاير عند رؤية اللعبة للمرة الأولى بالارتباك، أو الخوف من الأعداء بأسلحتهم التي تبدو حقيقية، وقد لا يعرف المبتدئون إلى أين يذهبون أو ماذا يفعلون وكيف يقاتلون، لكن إذا كنت من محترفي ألعاب تقمص الأدوار فلن تواجه مشكلة.

في النهاية وبعد تعرض جميع اللاعبين للقتل سوف تواجه أخر لاعب معك في الخريطة "بيرمودا أو كالاهاري " و آخر شخص أو ثنائي أو مجموعة تبقى تكون الفائزة على الاقل واحد من الفريق.

الألعاب Free Fire Garena Free Fire لعبة فري فاير الألعاب الإلكترونية

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