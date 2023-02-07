جدول ترتيب الدورى المصرى 2023 بعد هزيمة الزمالك أمام فاركو

جدول ترتيب الدورى المصرى 2023 هو ما يبحث عنه كثير من المتابعين خاصة في الآونة الأخيرة، بعد خسارة الزمالك أمام فاركو.

وخسر نادي الزمالك أمام نظيره فاركو بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

هزيمة الزمالك أبقته في المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى المصرى 2023، وبفارق 8 نقاط عن صاحب الصدارة الأهلي، الذي يتواجد في المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث تنتظره مباراة مرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني في دور نصف النهائي.

وكان مقرر أن يواجه الأهلي أمام المقاولون العرب، اليوم الاثنين، لكن تم تأجيل المباراة لارتباط المارد الأحمر بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

انتصار فاركو بقيادة مدربه طارق العشري، رفع رصيدهم من النقاط لـ 19 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 29 نقطة في المركز الرابع.

جدول ترتيب الدورى المصرى 2023

ونستعرض تباعًا جدول ترتيب الدورى المصرى 2023

الترتيب الفريق عدد النقاط 1 الأهلي 37 2 بيراميدز 31 3 فيوتشر 31 4 الزمالك 29 5 المقاولون العرب 28 6 الاتحاد السكندري 27 7 غزل المحلة 26 8 أسوان 22 9 المصري البورسعيدي 20 10 فاركو 19 11 سموحة 19 12 سيراميكا كليوباترا 18 13 طلائع الجيش 16 14 إنبي 16 15 حرس الحدود 14 16 البنك الأهلي 13 17 الإسماعيلي 13 18 الداخلية 13

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عرض عدم استكمال مسابقة الدوري على أعضاء مجلس الإدارة بعد الهزيمة أمام فاركو بثلاثية دون مقابل.

ويلعب غدًا الثلاثاء، فريق بيراميدز ضد طلائع الجيش والبنك الأهلي ضد فيوتشر وسموحة ضد المصري البورسعيدي.