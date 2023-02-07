الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول ترتيب الدورى المصرى 2023 بعد هزيمة الزمالك أمام فاركو

الزمالك
الزمالك

جدول ترتيب الدورى المصرى 2023 هو ما يبحث عنه كثير من المتابعين خاصة في الآونة الأخيرة، بعد خسارة الزمالك أمام فاركو.

وخسر نادي الزمالك أمام نظيره فاركو بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

هزيمة الزمالك أبقته في المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى المصرى 2023، وبفارق 8 نقاط عن صاحب الصدارة الأهلي، الذي يتواجد في المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث تنتظره مباراة مرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني في دور نصف النهائي.

وكان مقرر أن يواجه الأهلي أمام المقاولون العرب، اليوم الاثنين، لكن تم تأجيل المباراة لارتباط المارد الأحمر بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

انتصار فاركو بقيادة مدربه طارق العشري، رفع رصيدهم من النقاط لـ 19 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 29 نقطة في المركز الرابع.

جدول ترتيب الدورى المصرى 2023

ونستعرض تباعًا جدول ترتيب الدورى المصرى 2023

الترتيبالفريقعدد النقاط
1الأهلي37
2بيراميدز31
3فيوتشر31
4الزمالك29
5المقاولون العرب28
6الاتحاد السكندري27
7غزل المحلة26
8أسوان22
9المصري البورسعيدي20
10فاركو19
11سموحة19
12سيراميكا كليوباترا18
13طلائع الجيش16
14إنبي16
15حرس الحدود14
16البنك الأهلي13
17الإسماعيلي13
18الداخلية13

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عرض عدم استكمال مسابقة الدوري على أعضاء مجلس الإدارة بعد الهزيمة أمام فاركو بثلاثية دون مقابل.

ويلعب غدًا الثلاثاء، فريق بيراميدز ضد طلائع الجيش والبنك الأهلي ضد فيوتشر وسموحة ضد المصري البورسعيدي.

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