الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

البحوث الفلكية يفجر مفاجأة عن زلزال تركيا وسوريا.. وإمكانية حدوثه فى مصر

الدكتور جاد القاضي
الدكتور جاد القاضي

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، نتابع بدقة وعن كثب للتطورات في مركز زلزال وتوابعه، والأمور بخير، وندعو الله للمتوفين أن يتغمدهم الله برحمته، ويكمل شفاء المصابين على خير في كلا سوريا وتركيا.

وحول إمكانية التوقع والتنبؤ والرصد لهذا الزلزال خاصة أنه زلزال قوي، أكد القاضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية النهار، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، نحن متفقون على مستوى العالم بأنه لا يوجد تنبؤ بالزلازل، لكن يوجد ما يسمى بدراسات ما يسمى بالحد من المخاطر، أو تقليل الكوارث، أو الإنذار المبكر، والتي من الصعب أن يتم في منطقة كتلك التي رأيناها بعيدة عن المنطقة المركزية، سواء في سوريا أو في تركيا، حتى إن حالة المباني التي تهدمت نتيجة الزلزال حالة صعبة جدًا.

وعن تفسير ما كتبه العالم الهولندي بأنه يوجد هزة أرضية قوية ستضرب جنوب البحر المتوسط، وتحديدًا عند الأراضي التركية، رد الدكتور جاد القاضي، بأن هناك الكثير من الأماكن والأشخاص يقولون ذلك على مناطق بها نشاط زلزالي، وهذه الأقاويل قد تصيب وقد تخطئ، معقباً: "عشت فترة في اليابان، وكان اليابانيون يقولون بأننا ننتظر زلزالا كبيرا، وهذا الزلزال ينتظرونه منذ خمس سنوات". 

وأشار إلى أن رصد الزلزال بعد حدوثه، والدراسات والتحليل الناتجة عنه، يترتب عليه ما يسمى بـ درأ المخاطر والإنذار المبكر، لافتاً إلى أنه في حالة حدوث زلزال اليوم، فإنه في الحال تصدر عنه موجات أولية، كما أن التقدم التكنولوجي يجعلنا نتدخل ونقوم بعمل إغلاق تام لمحطات الطاقة، سواء نووية أو غيرها، بحيث عندما تأتي هذه الموجات لا يحدث كوارث في هذه المناطق. 

وأكد أنه ليس هناك احتمال لحدوث موجات سونامي أو مد بحري على الشواطئ في البحر المتوسط، نتيجة الزلزال الحالي.

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