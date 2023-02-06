الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد لمسجل خطر في اتهامه بقتل زوجته لخلافات بينهما في منشأة ناصر

مسجل خطر
مسجل خطر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، مسجل خطر بالسجن المؤبد في اتهامه بقتل زوجته لخلافات بينهما في منشأة ناصر.

وكشف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم "س.ا "، مسجل خطر، قتل "ر.م "ربة منزل وزوجته، وذلك لخلافات بينهما ولجوء زوجته إلي محكمة الأسرة لإقامة دعوي طلاق للضرر ودعوي نفقة صغيرين ضده.

تحقيقات النيابة العامة، كشفت أن المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة.

كان قسم شرطة منشأة ناصر، تلقي بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول ربة منزل جثة هامدة إثر إصابتها بطعنات.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى محل الواقعة وتبين قيام زوجها بقتلها بسبب خلافات بينهما وطلبها الطلاق، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات مسجل خطر السجن المؤبد قتل زوجته منشأة ناصر

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