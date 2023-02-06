الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الجارديان» تكشف حجم الأضرار بقلعة غازى عنتاب بعد زلزال تركيا

تركيا
تركيا

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، الإثنين، وجود مخاوف على المواقع الأثرية في تركيا بعد الزلزال المدمر الذي دمر أجزاءً من قلعة غازي عنتاب التاريخية.  

أضافت الصحيفة أن التدمير الجزئي للقلعة يعود إلى العصر الروماني في مدينة غازي عنتاب التركية أدى إلى مخاوف من أن زلزالين ضربا، ربما ألحق أضرارًا بآثار أخرى لا تقدر بثمن في تركيا وسوريا التي تعد مناطق غنية بالتراث الثقافي.

واحدة من أفضل القلاع المحفوظة فى تركيا 

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عمرها 2000 عام.. انهيار جزئى بقلعة غازى عنتاب جراء زلزال تركيا

وأظهرت صور ولقطات لقلعة غازي عنتاب التي تُعتبر واحدة من أفضل القلاع المحفوظة في تركيا أجزاءً من جدرانها الحجرية متدلية أسفل جانب الحصن.

وتابعت الصحيفة فقد تعتبر سوريا وتركيا مهد الحضارة الإنسانية وموطنًا لبعض من أثمن آثار العصور القديمة في العالم، حيث تضم العديد من مواقع التراث العالمي لليونسكو، بما في ذلك مدينة حلب القديمة التي دمرتها بالفعل الحرب الأهلية السورية.

أشارت تقارير لم يتم التحقق منها على وسائل التواصل إلى أن الزلازل التي وقعت الإثنين ربما تكون قد دمرت البوابة الغربية لمدينة حلب القديمة.

قلعة غازي عنتاب 

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تعليق حركة الطيران المدنى فى مطار غازى عنتاب جراء الزلزال

واهتزت قلعة غازي عنتاب عندما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة في مكان قريب في وقت مبكر من صباح اليوم وقتل أكثر من 1300 شخص في انهيار مبان في أنحاء تركيا وسوريا، وزلزال آخر بقوة 7.7 في منتصف النهار.

وحسب التقرير، فقد دمر الزلزال بعض المعاقل في الأجزاء الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية من قلعة غازي عنتاب التاريخية في منطقة شاهينبي الوسطى، وكان الدرابزين الحديدي المحيط بالفناء متناثرا على الأرصفة المحيطة، كما انهار الجدار الاستنادي المجاور للقلعة وفي بعض المعاقل ولوحظت تصدعات كبيرة بعد الزلزال.

يُعتقد أن أجزاء من القلعة الواقعة على أرض مرتفعة في وسط مدينة غازي عنتاب الحديثة، تعود إلى الإمبراطورية الحثية، لكن المبنى الرئيسي شيده الرومان في القرنين الثاني والثالث، وتم تعزيزه وتوسيعه لاحقًا خلال فترة الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول، الذي أطلق عليه "مهندس القلاع"، وفقًا لموقع المتاحف التركية. 

وذكر التقرير أن القبة والجدار الشرقي لمسجد سيرفاني التاريخي المجاور للقلعة، انهارت جزئيًا خلال الزلزال.

غازي عنتاب تركيا زلزال مخاوف اثرية الزلزال المدمر قلعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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