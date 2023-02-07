سعر جرام الفضة الإيطالى اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023

الفضة من الخامات الهامة التي شهدت إقبالًا كبيرًا خلال الفترة الماضية؛ نتيجة اتجاه عدد كبير إلى شراء الفضة بسبب ارتفاع أسعار الذهب، ويدخل خام الفضة في العديد من الصناعات والتي من أبرزها صناعة الأكسسورات.

وقد شهدت أسعار أونصة الفضة تراجعًا اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، في التعاملات الصباحية، حيث سجلت أونصة الفضة أمس 690.261 جنيهًا، بينما سجلت اليوم 680.452 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 في التعاملات الصباحية

- سجل أسعار أونصة الفضة اليوم 680.452 جنيه.

- سجل جرام الفضة النقية عيار 999 اليوم سعر 21.83 جنيه.

- سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 925 سعر 20.94 جنيه.

- سجل جرام سعر الفضة الإسترليني عيار 925 سعر 20.22 جنيه.

- سجل جرام سعر فضة العملات عيار 900 سعر 19.67 جنيه.

- سجل جرام سعر فضة المجوهرات عيار 800 سعر 17.48 جنيه.

- سجل جرام سعر الفضة عيار 880 سعر 19.23 جنيه.

- سجل سعر جرام الفضة 29.10 جنيه.

سعر سبيكة الفضة اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 في التعاملات الصباحية

- سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,438.42 جنيه.

- سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 2,907.90 جنيه.

- سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 5,469.28 جنيه.

- سعر كيلو الفضة اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 في التعاملات الصباحية

- سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 6,824.21 جنيه.

- سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 13,323.15 جنيه.

- سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 26,252.52 جنيه.

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أسعار سبائك الفضة إعادة بيع اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 في التعاملات الصباحية

- سجل سعر جرام الفضة 21.69 جنيه.

- سجل سعر أونصة الفضة 674.732 جنيه.

- سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,084.66 جنيه.

- سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 2,331.32 جنيه.

- سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 4,338.64 جنيه.

أسعار خواتم فضة حريمي الثلاثاء 7 فبراير 2023 في التعاملات الصباحية

- سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 5,829.97 جنيه.

- سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 10,846.60جنيه.

- سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 21,693.19 جنيه

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