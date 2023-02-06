الصحة: إنجاز أكثر من مليون ونصف جراحة ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المبادرة الرئاسية الخاصة بالقضاء على قوائم الانتظار في قطاع الصحة، حيث تهدف الدولة المصرية إلى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأعلى جودة وكفاءة.

القضاء على قوائم الانتظار

وأكد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية الحياة، أنه كان يوجد أكثر من 8 آلاف مواطن ضمن قائمة الانتظار عام 2018، حيث كان ينتظر بعض المواطنين الذين يعانون من أمراض بعينها مثل القلب، تغيير المفصل، وزرع القوقعة أشهر وسنوات حتى يتم النظر في أوراقهم.

المبادرة الرئاسية الصحية

أضاف في حديثه، أن هذه المبادرة الرئاسية أنجزت أكثر من مليون ونصف حالة جراحية، حيث تم إنجاز أكثر من 102 ألف جراحة أورام، 84 ألفا للعظام، 68 ألف جراحة قلب مفتوح، مشيراً أن متوسط انتظار المواطن لا يزيد علي ثلاثة أسابيع.