«عكاشة» يستعرض أبرز وجوه «الشراكة الحتمية الاستراتيجية» بين القاهرة والرياض

استعرض العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أبرز وجوه "الشراكة الحتمية الاستراتيجية" بين القاهرة والرياض، قائلاً:"إن الحتمية الإستراتيجية بين مصر والسعودية لم تكن لتنشأ إلا عبر عقود طويلة منذ أن أنشأت المملكة ومنذ أن أصبحت مصر دولة جمهورية ونالت استفلالها".

وأضاف عكاشة خلال لقاؤه ببرنامج كلام في السياسة المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أنه منذ بداية التاريخ الحديث آمن كل من القاهرة والرياض كانا أرقاما مهمة في إنشاء جامعة الدول العربية، قبل سنوات طويلة من 23يوليه 1952، لاغتاً إلى أنه منذ هذا التاريخ الحديث، آمن العاصمتان بأن العمل المشترك بينهما يحقق الفائدة الإستراتيجية، ليس للملكة العربية السعودية ولا لمصر وحدهما، ولكنهما كانا مسخرين لخدمة معادلات الأمن في الإقليم كله.

وأوضح أن العاصمتين كانا متحملين لتبعاتهم ومسؤولياتهما بشكل جيد ومتميز، لافتاً إلى أن العقود التي تتالت بعد هذا التاريخ أكدت هذا المفهوم، متابعا:"وصلنا إلى حرب 1973، وكان الملك فيصل رحمه الله أول ملك عربي وأول قائد عربي يزور الجبهة المصرية، وصوره مع الرئيس السادات على الجبهة المصرية".