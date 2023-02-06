محافظ السويس يبحث مع مدير جهاز حماية البحيرات سبل الارتقاء بالثروة السمكية

استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الإثنين، اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

حضر اللقاء كل من خالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد حسام الدغيدي، رئيس الادارة المركزية لشئون المناطق والمهندس عاطف مجاهد، مدير عام المصايد قيادات الجهاز بالقاهرة وطارق فتحي، مدير عام منطقة البحر الأحمر بالثروة السمكية ومحمد رشاد، مدير مديرية التموين ومسئولي منطقة الثروة السمكية ومنافذ بيع الاسماك بمحافظة السويس.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، على أهمية توفير كميات من الأسماك لمنافذ بيع الأسماك بالسويس ودفع عجلة العمل للارتقاء وتحسين الاداء داخل منطقة الثروة السمكية بالسويس.

وأأكد المحافظ علي أهمية متابعة العمل لزيادة حصة السويس من أنواع الاسماك المختلفة بالتنسيق مع جهازحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لدعم منافذ بيع للأسماك في إطار تخفيف الحياة المعيشة من على كاهل المواطنين ومحاربة زيادة الأسعار.

وفي نهاية اللقاء قدم المدير التنفيذي درع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للواء عبد المجيد صقر محافظ السويس تقدير وتكريما لسيادته لجهوده في الارتقاء بالثروة السمكية .

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

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