زوار معرض القاهرة للكتاب 2023: التنظيم تغلب على الزحام رغم الأعداد الكبيرة

أشاد زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب بحسن التنظيم والمجهودات الكبيرة التى بذلها المتطوعون لتسهيل زيارة أكثر من ٣ ملايين ونصف المليون زائر إلى أجنحة المعرض المختلفة.

وقال محمد عبدالمنعم، أحد الزوار، إن التنظيم هذا العام كان أكثر من رائع، لكن ما لفت نظره أكثر هم أطفال المدارس الذين شاركوا فى عروض الفنون الشعبية، إلى جانب المتطوعين الذين كانوا خير دليل للزوار، وبذلوا كثيرًا من الجهد لمساعدتهم على التجول بسهولة داخل معرض الكتاب.

وأشار إلى أهمية اللوحات الإرشادية التى تم وضعها فى بداية كل قاعة، والتى سهلت كثيرًا من عملية زيارة المعرض، بما تضمه من تعريف بدور النشر الموجودة داخل كل قاعة، كما أشاد بوجود الاستعلامات داخل القاعات للرد على الأسئلة والاستفسارات المختلفة.

فيما وصفت إسراء عبدالمحسن، التى اصطحبت صغيريها سليم وربا، التنظيم بأنه كان رائعًا ويساعد الكبار والصغار، ويوفر كل ما يريده الزائر.

وقالت: «منذ سنواتى الأولى وعندما كنت فى سن نجلىّ، كنت أحرص على زيارة المعرض، لذا اصطحبتهما إليه لأنى أعرف فائدته وتأثيره على حياتهما، وتنظيم المعرض هذا العام كان متميزًا للغاية، كما أن المعرض نفسه كان متنوعًا ويوفر كل ما يحتاجه القارئ فى كل المجالات».

من جانبه، أشاد سيف محمد، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة حلوان، بأجواء المعرض ومساحته الكبيرة التى استطاعات أن تخفف من الزحام رغم الأعداد الكبيرة التى توافدت عليه.

وقال: «القاعات كانت واسعة، والتنظيم كان متميزًا ونجح فى التغلب على الزحام رغم العدد الهائل من الزوار».

فيما أوضح الشقيقان «ياسين»، ١٠ سنوات، و«سيف»، ٨ سنوات، اللذان ذهبا إلى المعرض بصحبة والدهما، أن المعرض كان متميزًا للغاية، خاصة القاعة المخصصة للأطفال، والتى احتوت على كل ما يريدانه من كتب وقصص ومجلات وألعاب.

وأشار «ياسين» إلى أنه يحب القراءة بشكل عام، ويمتلك مثل والده مكتبة خاصة تضم كثيرًا من القصص، مشيرًا إلى أن أباه يحرص على زيارة المعرض منذ سنوات طويلة، وأنه تعلم منه حب القراءة والاهتمام بالكتب.