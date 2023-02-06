الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أقوى دورة من معرض الكتاب.. 3.5 مليون زائر.. ومبيعات غير مسبوقة وسط زخم كبير للفعاليات

معرض الكتاب
معرض الكتاب

نجاح كبير على كل المستويات حققته الدورة الـ٥٤ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، الذى اختتمت فعالياته، أمس، وظهر ذلك فى الإقبال الهائل من الزوار وحجم المبيعات الكبير، فضلًا عن الزخم الذى امتازت به الندوات والفعاليات المتنوعة.

وبحسب الإحصائيات، زار المعرض نحو ٣.٥ مليون زائر، وبلغت مبيعات الهيئة العامة للكتاب وحدها نحو ٢٠٠ ألف إصدار، بزيادة ضخمة عن مبيعات المعارض السابقة، وحققت بقية دور النشر أرقامًا غير مسبوقة فى حجم مبيعاتها بشكل فاق توقعاتها، لدرجة نفاد طبعات عدد ضخم من الكتب المعروضة.

وحققت الهيئة العامة لقصور الثقافة زخمًا واسعًا بطرحها ٢١ كتابًا لعميد الأدب العربى طه حسين، بسعر زهيد، وهى الإصدارات التى كانت الأكثر مبيعًا فى جناح الهيئة، وهى الخطوة التى تلقت إشادات واسعة فى جمهور القراء وأوساط المثقفين، لما يمثله صاحب «الأيام» من قيمة أدبية وفكرية رفيعة فى الثقافة العربية.

كما تميزت فعاليات ولقاءات المعرض بالتنوع الشديد، وحققت على سبيل المثال ندوة المنشد الدينى ياسين التهامى حضورًا وزخمًا واسعًا، واستمتع الجمهور كثيرًا بالحفل الذى أحياه المنشد على هامش ذلك اللقاء، كما تميزت الفعاليات الخاصة بالطفل بالتنوع الكبير، التى شملت مسرحًا وورشًا وأنشطة تلوين، أسهمت فى زيادة إقبال وحضور تلك الشريحة فى المعرض.

كما قدم الأردن ضيف الشرف، العديد من الندوات التى حفلت بالعديد من الأدباء والمثقفين الأردنيين، الذين يحظون بحضور واسع بين جمهور القراء، وأبرزهم تيسير السبول وغالب هلسا وجلال برجس الحاصل على البوكر، وغيرهم، كما شملت المشاركة الأردنية الكثير من الفعاليات المهمة على مسرح «بلازا ١»، ومنها فقرات تراثية باستخدام السيوف، وعروض أخرى حققت إقبالًا كبيرًا.

واستقبل المعرض نحو ٦٠٠ رحلة لمؤسسات المجتمع المدنى والمدارس والهيئات، وتم السماح بإدخال جميع المشاركين فيها إلى المعرض مجانًا، لتسهيل مشاركة أكبر عدد من الزوار فى المعرض، ليكون الحدث فرصة للأجيال الجديدة لاقتناء الكتب والاستماع إلى الندوات المثمرة.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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