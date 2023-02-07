الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 7-2-2023 تحديث يومى

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يتابع أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-2-2023 الملايين من المواطنين المقبلين على الزواج والراغبين في استثمار مدخراتهم بشكل آمن دون إهدار لقيمته في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسعار صرف العملات المالية الأجنبية والعربية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة في الآونة الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي 

وارتفعت أسعار المعدن النفيس في الأسواق المحلية بقيمة 15 جنيها مع تعاملات منتصف الأسبوع، وذلك بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، فيما تشهد الأسواق العالمية حالة من الضبابية، وذلك بسبب خطابات أعضاء الفيدرالي الأمريكي للحصول على إشارات حول مسار التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.

وكان قد تراجع المعدن النفيس بقيمة 45 جنيها بنسبة 2.6% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 63 دولارا بنسبة 3.3% فيما سجل جرام الذهب عيار 21 الذي يعد الأكثر مبيعا في الدول العربية مستوى 1720 جنيها، فيما سجلت الأوقية بالبورصة العالمية مستوى 1878 دولارا.

وإليكم أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-2-2023 في الصاغة المصرية:


سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 1965.75 جنيه.
الشراء 1954.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 1802 جنيه.
الشراء 1791.5 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 1720 جنيها.
الشراء 1710 جنيهات.
بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 1474.25 جنيه.
الشراء 1465.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

txt

سعر طن الأسمنت خلال تعاملات يوم الاثنين 6 فبراير

txt

تحديث يومي.. سعر الدولار اليوم الإثنين 6-1-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 1146.75 جنيه.
الشراء 1140 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

 

سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 982.75 جنيه.
الشراء 977.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

 

سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 737.25 جنيه.
الشراء 732.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

 

txt

ارتفاع طفيف.. سعر الدولار اليوم الإثنين 6-1-2023 في ختام التعاملات

txt

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين للمستهلك وسبب ارتفاعها في الأسواق


سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية في مصر 

البيع 13760 جنيها.
الشراء 14980 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.

 

سعر أونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 1871$.
الشراء 1870$.
بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

 

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب جرام الذهب عيار 24

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم