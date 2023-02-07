أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 7-2-2023 تحديث يومى

يتابع أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-2-2023 الملايين من المواطنين المقبلين على الزواج والراغبين في استثمار مدخراتهم بشكل آمن دون إهدار لقيمته في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسعار صرف العملات المالية الأجنبية والعربية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة في الآونة الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي

وارتفعت أسعار المعدن النفيس في الأسواق المحلية بقيمة 15 جنيها مع تعاملات منتصف الأسبوع، وذلك بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، فيما تشهد الأسواق العالمية حالة من الضبابية، وذلك بسبب خطابات أعضاء الفيدرالي الأمريكي للحصول على إشارات حول مسار التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.

وكان قد تراجع المعدن النفيس بقيمة 45 جنيها بنسبة 2.6% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 63 دولارا بنسبة 3.3% فيما سجل جرام الذهب عيار 21 الذي يعد الأكثر مبيعا في الدول العربية مستوى 1720 جنيها، فيما سجلت الأوقية بالبورصة العالمية مستوى 1878 دولارا.

وإليكم أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-2-2023 في الصاغة المصرية:



سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 1965.75 جنيه.

الشراء 1954.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 1802 جنيه.

الشراء 1791.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 1720 جنيها.

الشراء 1710 جنيهات.

بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 1474.25 جنيه.

الشراء 1465.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 1146.75 جنيه.

الشراء 1140 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 982.75 جنيه.

الشراء 977.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 737.25 جنيه.

الشراء 732.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.



سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية في مصر

البيع 13760 جنيها.

الشراء 14980 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.

سعر أونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 1871$.

الشراء 1870$.

بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

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