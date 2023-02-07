الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7-2-2023

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

تحصد سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 7-2-2023 نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث جوجل، وذلك عقب ارتفاعات متتالية التي تشهدها أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق المصرية حاليًا؛ بسبب ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة منذ شهر أكتوبر الماضي.

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 7-2-2023

تشهد أسعار مواد التشطيب والبناء والتشييد اضطراب في الأسعار حاليًا؛ بسبب أن أكثر من 25% من مدخلات صناعة الحديد والصلب يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى زيادة تكلفة التشغيل ومرتبات الموظفين في الآونة الأخيرة بسبب انخفاض قيمة الجنيه الشرائية، وإليكم مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 7-2-2023 :-

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة عز 28450 جنيهًا للطن.

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة المصريين 28800 جنيه للطن.

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم الإثنين 6 فبراير2023 عيار 925 في مصر

سعر اليورو اليوم الإثنين 6-2-2023 في بداية التعاملات الصباحية


 

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة بشاي 28200 جنيه للطن.

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة العتال 27400 جنيه للطن.

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة المعادي 27150 جنيهًا للطن.

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة عطية 27150 جنيهًا للطن.

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة سرحان 27100 جنيه للطن.

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 27200 جنيه للطن.

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة الكومي 27200 جنيه للطن.

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 27350 جنيهًا للطن.

txt

ارتفاع طفيف.. سعر الدولار اليوم الإثنين 6-1-2023 في ختام التعاملات

txt

سعر طن الأسمنت خلال تعاملات يوم الاثنين 6 فبراير


سعر الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1890 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1980 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الممتاز 1935 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري بني سويف 1830 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس 1930 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الممتاز 1965 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة أسيوط 1800 جنيه للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1905 جنيهات للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1840 جنيهًا للطن.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

سعر طن الحديد والاسمنت طن الحديد والأسمنت الحديد والأسمنت طن الحديد سعر الحديد المسلح الحديد المسلح الأسمنت المسلح

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم