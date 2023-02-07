أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7-2-2023

تحصد سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 7-2-2023 نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث جوجل، وذلك عقب ارتفاعات متتالية التي تشهدها أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق المصرية حاليًا؛ بسبب ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة منذ شهر أكتوبر الماضي.

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 7-2-2023

تشهد أسعار مواد التشطيب والبناء والتشييد اضطراب في الأسعار حاليًا؛ بسبب أن أكثر من 25% من مدخلات صناعة الحديد والصلب يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى زيادة تكلفة التشغيل ومرتبات الموظفين في الآونة الأخيرة بسبب انخفاض قيمة الجنيه الشرائية، وإليكم مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 7-2-2023 :-

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة عز 28450 جنيهًا للطن.

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة المصريين 28800 جنيه للطن.





سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة بشاي 28200 جنيه للطن.

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة العتال 27400 جنيه للطن.

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة المعادي 27150 جنيهًا للطن.

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة عطية 27150 جنيهًا للطن.

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة سرحان 27100 جنيه للطن.

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 27200 جنيه للطن.

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة الكومي 27200 جنيه للطن.

سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 27350 جنيهًا للطن.



سعر الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1890 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1980 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الممتاز 1935 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري بني سويف 1830 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس 1930 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الممتاز 1965 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة أسيوط 1800 جنيه للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1905 جنيهات للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1840 جنيهًا للطن.

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