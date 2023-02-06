وزراء ومحافظون فى عزاء رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل

أدى عدد من الوزراء والشخصيات العامة، واجب العزاء في الراحل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الذي وافته المنية السبت، ونعاه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشارك المهندس طارق الملا، وزير البترول الحالي عائلة المهندس شريف إسماعيل في تلقي واجب العزاء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين والمحافظين والقيادات والشخصيات العامة ومن بينهم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعمرو موسى أمين جامعة الدول العربية الأسبق، سامح شكري وزير الخارجية، وشوقي علام مفتي الجمهورية.



والراحل من مواليد 6 يوليو عام 1955، حيث تخرج عام 1978 في كلية الهندسة جامعة عين شمس، وعمل لدى تخرجه كمهندس في البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى عام 1978.