الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الصحة السورية: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 538 وفاة و1353 إصابة

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أعلنت وزارة الصحة السورية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 538 وفاة و 1353إصابة، في حلب وحماة واللاذقية طرطوس، وذلك وفقًا لعاجل "إكسترا نيوز".   

وكانت تركيا قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال إلى 1541 قتيلا.

تفاصيل الزلزال

يذكر أن الزلزال الذي ضرب تركيا صباح اليوم الإثنين، بلغت قوته 7.8 درجة بمقياس ريختر، وزلزال7.7 درجة في منتصف النهار، ولا يزال رجال الإنقاذ في كلا البلدين يحاولون البحث عن ناجين.

وكان الزلزال المميت الذي ضرب تركيا، والذي شعرت به 9 دول بينها سوريا ولبنان وفلسطين، بنفس قوة الزلزال الذي ضرب تركيا عام 1939، والذي كان أقوى زلزال مسجل في تركيا.

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