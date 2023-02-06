فى أول لقاء بعد عودة فيريرا.. فاركو يسحق الزمالك بثلاثية نظيفة فى الدورى

تغلب فاركو على نظيره الزمالك بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الإثنين في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

فاركو رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، بينما وقع الزمالك في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

وشهد اللقاء عودة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لقيادة الزمالك، بعد أيام من إقالته بعد لقاء القمة.

الشوط الأول

شكري نجيب مهاجم فاركو كان البادئ بالتهديف مبكرًا لفريقه في الدقيقة 6، بعدما استغل تمريرة حسام عبدالمجيد الخاطئة وانفرد بمرمى عواد وسددها على يمينه بنجاح.

وفي الدقيقة 9 سدد رزقي حمرون كرة قوية خارج منطقة الجزاء، علت مرمى محمد عواد بقليل.

وشهدت الدقيقة 17 أول هجمات الزمالك، عن طريق سيف الدين الجزيري الذي أرسل عرضية لكن رامي صبري مدافع فاركو أبعدها من أمام مرماه.

وبالدقيقة 29 عاد فاركو وسجل الهدف الثاني عن طريق عمرو جمال، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء باغتت عواد وسكنت مرماه.

وفي الدقيقة 32 حاول الزمالك لتقليص الفارق بعدما أرسل أحمد سيد "زيزو" عرضية على رأس عمرو السيسي لكن جاءت سهلة في يد شيكا حارس فاركو.



الشوط الثاني

سيطر الأبيض على الشوط، وكانت أول فرص الزمالك في الدقيقة 63 زيزو أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

وفي الدقيقة 71 رد عمرو جمال بفرصة خطيرة للغاية، بعدما سدد كرة على الطائر داخل منطقة الجزاء اصطدمت بعارضة عواد وخرجت إلى ركلة مرمى.

وبالدقيقة 73، تألق محمد شيكا أمام تسديدة عمرو السيسي داخل منطقة الجزاء وتصدى لها بجسده.

وفي الدقيقة 76 سدد يوسف أسامه نبيه رأسية مرت بجوار مرمى شيكا، بينما تألق محمود عماد في الدقيقة 86 من إبعاد الكرة من أمام الجزيري قبل أن يسددها.

وأنهى السوداني سيف تيري اللقاء لصالح فاركو بهدف في الدقيقة الثالثة من وقت بدل الضائع، بعد فاصل مهاري راوغ فيه دفاعات الزمالك وسدد بنجاح في مرمى عواد.