الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. 14 مرشحًا يتنافسون على رئاسة جامعة دمياط

جامعة دمياط
جامعة دمياط

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن أسماء المرشحين لرئاسة جامعة دمياط، بعد انتهاء الطعون، حيث ضمت القائمة 14 مرشحا لرئاسة جامعة دمياط من بينهم نواب رئيس الجامعة وعمداء بعض الكليات.

يذكر أن الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط الحالي مستمر في منصبه حتي نهاية شهر يوليو القادم.

وانعقد  مجلس جامعة دمياط بجلسته رقم 189 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية  نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وتولى أمانة سر الجلسة  الدكتور خالد الزهيري أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم التهنئة بالعام الميلادي الجديد، كما وجه التهنئة بمناسبة العيد السنوي للجامعة بمناسبة الانتقال لمبنى الإدارة العامة والنقل لمقر مستقر.

و تمنى  التوفيق  للمتقدمين للترشح لمنصب رئيس الجامعة ومنهم 8 من أعضاء مجلس الجامعة من إجمالي 14 مرشح ، ثم التقط معهم صوره تذكارية معهم.

جامعة دمياط دمياط أحداث دمياط

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