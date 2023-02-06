بدء الدراسة في برنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي بجامعة حلوان

بدأت الدراسة في برنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي بجامعة حلوان بحضور ٣٥ طالبا دوليا وعشر خبراء من ألمانيا وأعضاء هيئة التدريس المصريين، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وأكدت الجامعة أنها بدأت في تنفيذ فترة الحضور المباشر الخاص ببرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي بالتعاون مع جامعة لودفسبورج Ludwigsburg الألمانية بحضور ٦٠ طالبا وعضو هيئة تدريس وخريج من ١٨ دولة حول العالم بمقر البرنامج في الزمالك.

وتستمر فترة الحضور بالبرنامج في مصر لمدة ١٠ أيام وخلال يوم الأربعاء الموافق ٨ فبراير ٢٠٢٣ سيتم عقد المؤتمر الدولي الأول للبرنامج وحفل التخرج للدفعة العاشرة من طلاب البرنامج بمقر البرنامج في الزمالك، تتضمن فترة حضور الطلاب فعاليات ثقافية وتراثية للتعريف بالحضارة المصرية القديمة والمعاصرة.

ويعد ماجستير إدارة التعليم الدولي برنامج مشترك بين جامعة لودفيجسبورج للتعليم فى ألمانيا، وجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة رشا شرف مدير البرنامج.

يهدف البرنامج الذى يعد الأول من نوعه فى مصر، إلى توفير الكفاءات لتولى مناصب قيادية في المنظمات المهتمة بالتعليم، كما يهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات عبر الثقافات فى مجال إدارة التعليم الدولى، كما أنه يمكّن المشاركين من وضع الاستراتيجيات، وكذلك تطبيق معايير الجودة وتبنى الأفكار المبتكرة لعمليات التعليم الحديثة.