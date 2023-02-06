سامسونج تطلق سلسلة Galaxy S23 الجديدة الأكثر ابتكاراً من سامسونج حتى الآن

أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة هواتف جديدة باسم Galaxy S23 Ultra و Galaxy S23+ و Galaxy S23، في تجربة جديدة لهواتف سامسونج Galaxy المميزة، والتي تمنح المستخدمين كاميرا حديثة طورتها الشركة لتتيح مزيد من الحرية لاستكشاف قدراتهم الإبداعية، والتقاط مقاطع فيديو ليلية بجودة سينمائية حقيقية بفضل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تقدم منصة "Snapdragon®️ 8 Gen 2 " لأجهزةGalaxy المحمولة تجربة متميزة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة وتجربة الألعاب المحمولة المستقبلية، لممارسة الألعاب بطرق قوية ومستدامة، إلى جانب أسرع رسومات مصممة عبر الهاتف المحمول في العالم.



يحتوي جهاز Galaxy S23 Ultra على قلم S Pen الذي يفضله العديد من مستخدمي أجهزة Galaxy منذ فترة طويلة، لما به من إمكانيات تتيح التعامل السهل والسريع والمرن مع الهاتف والقدرة على تدوين الملاحظات وممارسة الهوايات إلى جانب عدد من الوظائف الأخرى، بالإضافة الى العديد من الابتكارات التي ترسخ معايير جديدة من خلال سلسلة Galaxy S23 التى تمتاز بتصميمها المذهل، لتعكس التزام سامسونج بالاستدامة والاعتماد على مواد معاد تدويرها، تميز الهواتف الجديدة بشكل يفوق أي هاتف ذكي آخر من أجهزة Galaxy.

قال تي إم روه، رئيس وحدة تجارب الأجهزة المحمولة في سامسونج للإلكترونيات: "إن التكنولوجيا الأكثر تأثيراً يمكن قياسها من خلال ما تتيحه للمستخدمين اليوم، إضافة إلى طرق مساهمتها لتحقيق مستقبل أفضل، وسلسلة Galaxy S23 Ultra ومجموعة Galaxy S بالكامل تطبق كافة المعايير الجديدة لتجربة هاتف ذكي جدير بالثقة وبمواصفات ممتازة، ونحن في مهمة لإعادة تعريف الأداء المتميز من خلال الجمع بين الابتكارات القوية والدائمة والاستدامة

كاميرا سامسونج توفر عدد كبير من النقاط الرقمية وأدوات التحكم الإبداعية الشاملة في النهار والليل

تعمل سلسلة Galaxy S23 Ultra على تسهيل عملية التصوير للمصورين ومساعدتهم على التقاط محتوى رائع، كما يوفر نظام الكاميرا الأكثر تقدماً من سامسونج Galaxy تفاصيل استثنائية، لتصميمه بشكل يجعله ملائما لمختلف ظروف الإضاءة، كما تساعد إمكانات التصوير الليلي المحسّنة على تغيير أداء سلسلة Galaxy S من أجل تحسين الصور ومقاطع الفيديو في مختلف الظروف المحيطة. كما يتم تصحيح المشاكل المرئية التي تؤثر سلباً على الصور ذات الإضاءة المنخفضة بالاعتماد على خوارزمية جديدة لمعالجة إشارات الصور، وتكون مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين التفاصيل ودرجة اللون.

تم تصميم هاتف Galaxy S23 Ultra الجديد من سامسونج، بإضافة مستشعر من نوع 200MP Adaptive Pixel الجديد القادر على التقاط اللحظات المهمة بدقة متناهية، وتجميع الميجا بكسل لدعم المستويات المتعددة من المعالجة عالية الدقة في وقت واحد، وذلك حرصًا من سامسونج على أهمية كاميرات الصور الشخصية كوسيلة هامة للتواصل في الوقت الحالي، خاصة وأن سلسلة Galaxy S23 توفر خاصية الضبط التلقائي للصورة بشكل سريع، كما أنها أول كاميرا للصور الذاتية بتقنية Super HDR، وترتفع من 30 إلى 60 إطاراً في الثانية الواحدة، وهو ما يعني الحصول على صور ومقاطع فيديو أمامية بمواصفات أفضل وبشكل ملحوظ.

تقدم سلسلة 23Galaxy S مجموعة من الأدوات التي تضفي المزيد من التميز على أي تجربة تصوير، كما يتيح تطبيق Expert RAW المتوفر حصرياً على أجهزة سامسونج Galaxy، إمكانية التقاط الصور التي تشبه عمل الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة DSLR وإضافة تعديلات عليها بتنسيق RAW وJPEG، دون الحاجة إلى استخدام معدات الكاميرات الضخمة، مما يوفر للمستخدمين إمكانية التحكم الإبداعي والتقاط صور مخصصة.

تتيح الهواتف الجديدة للمستخدمين أيضا تجربة فن الصور ذات التعريض الضوئي المتعدد أو التقاط رؤية واضحة لمجرة درب التبانة باستخدام إعدادات Astrophoto، سواء كان ذلك من خلال تطبيق Samsung Camera أو تطبيق Expert RAW، كما تم تدعيم سلسلة Galaxy Watch5 بإمكانات التكبير الجديدة في تطبيق Camera Controller لتمكين المستخدمين من التقاط صور بإطارات مثالية مباشرة من معاصمهم.

تشمل المميزات الإضافية في الكاميرا، مضاعفة زوايا المثبت البصري للصور (OIS) في جميع الاتجاهات، مما يتيح التقاط صور فائقة الجودة في الإضاءة المنخفضة أو في المواقف التي عادةً ما تؤدي إلى التقاط صور غير واضحة، وأيضا تصوير مقاطع الفيديو مستقرة بجودة سينمائية أعلى مع فيديو محسّن من فئة 8K، وبمعدل 30 إطاراً في الثانية بزاوية أوسع، كما يحلل الذكاء الاصطناعي المتقدم كل التفاصيل للمشهد داخل الإطار، وصولاً إلى ميزات الوجه الدقيقة مثل الشعر والعينين، ليعكس الخصائص الديناميكية للشخص بدقة متناهية، بالإضافة الى اتاحة الهواتف الجديدة إمكانية الحصول على تجربة فيديو محسّنة بشكل أكبر، من خلال ميزة 360 Audio Recording الجديدة في Galaxy Buds2 Pro صوتاً متعدد الأبعاد، هذا الى جانب تطوير كاميرا سامسونج Galaxy الشهيرة في سلسلتي Galaxy S23+ و Galaxy S23، بإزالة الغلاف المحيطي لتبدأ بذلك عصراً جديداً من تصميم Galaxy الأساسي الذي يبرز مكانة هذه السلسلة.

الأداء المتميز يمهد الطريق لمستقبل الألعاب عبر الهاتف المحمول

حيث تعاونت سامسونج مع Qualcomm من خلال أجهزة Galaxy لتحسين تجربة سامسونج الجديدة من خلال منصة "Snapdragon®️ 8 Gen 2 لتوفير أداءً غير مسبوق للألعاب والتطبيقات، بفضل دعم الأجهزة ببطارية Galaxy S23 Ultra بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة.

وتعزز وحدة المعالجة المركزية المصممة حديثًا قدرات المعالجة لسلسلة Galaxy S23 بحوالي 30% مقارنة بسلسلة Galaxy S22. ويتطلب التقاط صور مذهلة في الإضاءة المنخفضة تريليونات من العمليات الحسابية في الثانية ، لذلك تم تحسين بنية NPU عالية الكفاءة من سامسونج Galaxy بنسبة 49% لتحقيق التوازن بين الأداء والقوة أثناء استخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على التقاط صور ومقاطع فيديو رائعة. ومن بين تحسينات كبيرة على سلسلة Galaxy S23 هي وحدة معالجة الرسومات المحسّنة، والتي تعد أسرع بنسبة 41% تقريبًا مقارنة بسلسلة Galaxy 22 والمصممة خصيصًا لمستخدمي الطاقة.

تم إضافة خاصية جديدة لهاتف Galaxy S23 Ultra لتتبع الأشعة فى الوقت الفعلي عندما يتعلق الأمر بسياسة الألعاب المحمولة، مما يتيح للمستخدمين رؤية عروض أكثر واقعية للمشاهد، وذلك بفضل التكنولوجيا التي يمكنها اتباع كل شعاع من الضوء، كما تضمن غرفة التبريد بالبخار من سامسونج Galaxy التي أصبحت أكبر الآن في كافة طرازات سلسلة Galaxy S23، الاستمتاع في منافسات الألعاب إلى أقصى حد ممكن.

صممت سامسونج شاشة Galaxy S23 Ultra بحجم 6.8 بوصة، مع وجود انحناء منخفض لإعطاء انطباع بإنشاء مساحة سطح أكبر وأكثر انبساطاً، ما يضمن في النهاية أفضل تجربة بصرية على الهاتف الذكي من سامسونج Galaxy، وإمكانية ضبط درجات الألوان ومستويات التباين للتقليل من إجهاد العين عند النظر إلى الشاشة ليلاً، كما يمكن ضبط وحدة تعزيز الرؤية على أربعة مستويات من الإضاءة بدلاً من مستويين، للحد من السطوع في ضوء النهار.

دور الاستدامة في تطوير أجهزة Galaxy من سامسونج

تسهم سلسلة Galaxy S23 في الارتقاء بمستوى التكنولوجيا المتميزة التي تتطبق معايير الاستدامة، خاصة بتصميم الهواتف من مواد معاد تدويرها أكثر من سلسلة Galaxy S22. زادت سامسونج من إستخدام المواد المعاد تدويرها في أجهزة Galaxy وذلك من ستة مكونات داخلية في Galaxy S22 Ultra إلى 12 مكونًا داخليًا وخارجيًا في Galaxy S23 Ultra

بما في ذلك الألمنيوم والزجاج والمواد البلاستيكية المعاد تدويرها جميعاً بعد الاستهلاك، حيث يتم الحصول عليها من شباك الصيد المهملة، وبراميل المياه وعبوات البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)، كما تعد سلسلة S الجديدة هي الأولى التي تقوم بتسويق الزجاج من نوع Corning®️ Gorilla®️ Glass Victus®️ 2، لتضفي مستوى أعلى من المتانة للاستخدام طويل الأمد، فضلاً عن تصميمها من المواد المعاد تدويرها بمتوسط 22%. ويأتي كل هاتف ذكي من Galaxy S23 في صندوق تغليف معاد تصميمه، ومصنع من ورق معاد تدويره بنسبة 100%.

يأتي ذلك في ظل سعي سامسونج مع سلسلة Galaxy S23 لتقليل تأثيره على البيئة، بما لا يؤثر سلباً على خصائص الجودة والمواصفات الجمالية، وهو ما كان حافزا لحصول السلسلة ذاتها على الاعتماد من برنامج UL ECOLOGO®️ ويعني ذلك أن المنتج قد اعتمد نظراً لتدنّي تأثيره البيئي.، كما يمكن للمستخدمين الذين يرغبون في إطالة مدة استخدام أجهزتهم، الحفاظ على تجربة متميزة لسلسلة Galaxy S23 على مدار سنوات، نظراً لوجود أربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل، وخمس سنوات من التحديثات الأمنية، كما يمكن للمستخدمين أيضاً الاستفادة من مجموعة متنوعة من البرامج مثل Samsung Care+، لدعم أعطال الهواتف وصيانتها.

مواصفات الأمان والخصوصية سهلة الاستخدام لضمان شفافية التجربة



زودت سامسونج سلسلة Galaxy S23، بحماية Samsung Knox الشاملة والحاصلة على شهادات اعتماد حكومية وصناعية أكثر من أي جهاز محمول أو منصة أو حل آخر في السوق، كما توفر لوحة بيانات الأمان والخصوصية على أجهزة سامسونج Galaxy للمستخدمين رؤية كاملة لمن يمكنه الوصول إلى بياناتهم وكيفية استخدامها، ومعرفة ما إذا كانت البيانات الشخصية معرضة للخطر، باستقبال طلبات بسيطة لتغيير الإعدادات للحصول على تجربة أكثر أماناً، وتحديد التطبيقات والبرامج التي يمكنها الوصول إلى بياناتهم وكيفية استخدامها، بالإضافة الى معالج Knox Vault الجديد الذي يتم تقديمه لأول مرة في سلسلة Galaxy S21، لحماية المعلومات المهمة في سلسلة Galaxy S23 وعزلها عن باقي الجهاز، بما في ذلك نظام التشغيل، لتوفير حماية إضافية ضد الثغرات.

مستوى أعلى من الحرية والمرونة لأنماط الحياة المتصلة

يتمثل جوهر التجربة المتميزة لسلسلة Galaxy S في الابتكار الاستثنائي الذي تمتاز به أجهزة Samsung Galaxy Ultra، لكن القوة والإمكانات الإبداعية لا تقف عند الهواتف الذكية. ومع إطلاق Galaxy Book3 Ultra الجديد كلياً، و Galaxy Tab S8 Ultra، يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بالنظام البيئى فائق التطور المطلق لأجهزة سامسونج Galaxy.

توفر طرازات سلسلة Galaxy S، مزايا إضافية من خلال خاصية التحكم المتعدد من سامسونج، والتي اتسع نطاقها لربط وظائف الفأرة ولوحة المفاتيح بين جهاز الكمبيوتر والكمبيوتر اللوحي من سامسونج Galaxy، وأصبحت تشمل Galaxy S23 Ultra و Galaxy S23+ و Galaxy S23 للحصول على أقصى درجات المرونة بين الأجهزة، وإمكانية استخدام النصوص بنسخها ولصقها، بما في ذلك عناوين URL من جهاز إلى آخر لمتابعة النشاط على جهاز آخر، وربط تطبيق Google Meet ببرنامج Samsung Notes في هاتف Galaxy S23 Ultra، كما يتيح قلم S Pen مزايا ممتعة لمكالمات الفيديو، من خلال المشاركة المباشرة من Google Meet، التي تساعد على تحرير أي مستند في نفس الوقت من كل واحد من أجهزة Android التي يستخدمونها، بدلاً من عرض شاشة مشتركة.

تطرح سامسونج سلسلة Galaxy S23 حيث تضمن هواتف Galaxy S23 Ultra و Galaxy S23+ و Galaxy S23 على نطاق واسع لدى شركات الاتصالات وتجار التجزئة وعلى موقع Samsung.com، بأربعة ألوان غير لامعة مستوحاة من الطبيعة، وهي الأسود الفانتوم واللون الكريمي والأخضر واللافندر.

وللمزيد من المعلومات حول سلسلة Galaxy S23، يرجى زيارة: www.samsungmobilepress.com أو news.samsung.com/global أو www.samsung.com/global/galaxy.