أطفال على الأعناق.. أجواء مبهجة في حفل وداع معرض الكتاب (صور)

فرحة ممزوجة بحزن الوادع، سيطرت على زوار آخر أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

ومنذ انطلاق فعاليات المعرض في 25 يناير الماضي، ارتفع إقبال الأطفال بصحبة أسرهم للمشاركة في العرس السنوي، وهو الذي استعدت له إدارة المعرض من خللا تنظيم عدد من الورش والفعاليات الترفيهية لهم.

وبالتزامن مع اليوم الأخير من المعرض، قرر الآباء والأمهات حمل صغارهم على الأكتاف والتجول بهم في قاعات المعرض.

وشهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الإثنين، توافد المئات من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب لإحياء فعاليات يومه الأخير.

وتواجدت اعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وأقيمت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وحلت المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

وأقيم المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

وشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

معرض الكتاب

معرض الكتاب