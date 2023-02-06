الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فاركو يضيف الهدف الثانى أمام الزمالك عن طريق عمرو جمال

فاركو والزمالك
فاركو والزمالك

أحرز فاركو ثاني أهدافه أمام نادي الزمالك، في اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم الاثنين في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وأحرز عمرو جمال هدف الزمالك التاني بالدقيقة 30، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء باغتت عواد وسكنت مرماه.

 

وكان فاركو تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 6 عن طريق شكري نجيب بنفس الطريقة.

 

تشكيل الزمالك لمباراة فاركو بالدورى الممتاز

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: سيد عبدالله نيمار - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري -  محمد عبدالشافي.

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيف جعفر

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحي ومحمد طارق وأحمد فتوح وعمر جابر وعبدالله جمعة ومحمد أشرف "روقا" ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا.

الزمالك يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة وخرج من مرحلة المباريات الست العجاف التي لم يحقق خلالها الفوز في الدوري والكأس بالانتصار في المباراة الأخيرة على فيوتشر، ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 32.

وفي المقابل يحتل فاركو المركز الثاني عشر 16 نقطة، ونجح طارق العشري، المدير الفني، الذي تولى المسئولية خلفا لإيهاب جلال في قيادة الفريق للفوز على المصري.

عودة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لقيادة الجهاز الفني للزمالك لا تعني العودة لطريقة 3-4-3، خاصة أن الفريق فقد جهود إمام عاشور بعد احترافه في الدوري الدنماركي وشيكابالا لعدم الجاهزية الفنية، بعد نزلة البرد والوعكة الصحية التي تعرض لها، ومحمد عبدالغني وحمزة المثلوثي للإصابة.

يدير المباراة حمادة القلاوي ويساعده محمود أبوالرجال وشريف عبدالله ومعهما عاطف حسين حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو وأحمد حسام طه مساعد حكم فيديو.

فاركو الزمالك الدوري عمرو جمال شكري نجيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية ٢٠٢٣ الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

صور

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

عروض الفرقة العسكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم