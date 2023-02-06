وفاة الممثل التونسى محمد ظريف عن 72 عامًا

أعلنت وزارة الشئون الثقافية وفاة الفنان التونسى محمد ظريف عن عمر ناهز 72 عامًا بعد صراع مع المرض، وذلك وفقا لتقارير لوسائل إعلام تونسية وهو الفائز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة عن دوره في فيلم ابني.

شارك الراحل في أعمال تليفزيونية وسينمائية كان أولها فيلم «ريح السد» سنة 1986 وآخرها فيلم «ولدي» سنة 2018، كما ساهم ظريف في أعمال تليفزيونية ناجحة لعل أهمها السلسلة البوليسية “ابحث معنا” التي أنتجتها التلفزة الوطنية التونسية ولقيت نجاحا كبيرا في ثمانينيات القرن الماضي.

كانت بداية محمد ظريف التمثيلية من خلال الفرقة الوطنية بتونس العاصمة وبعدها التحق بإذاعة المنستير عام 1986 كمساعد إنتاج اختصاص تمثيل، وعمل كمخرج إذاعي وكتب وألّف مسلسل "يعجبكشي ..عجبكشي".

يروي فيلم “أبي” قصة رجل يدعى رياض على وشك التقاعد من عمله كسائق رافعة شوكية في ميناء تونس، فيما تدور حياته وزوجته نازلي حول ابنهما الوحيد سامي.

ويستعد الولد لامتحاناته الأكاديمية، بينما يشتكي من نوبات الصداع النصفي المتكررة التي تثير قلق الوالدين، وعندما يشعر سامي أخيرًا بالتحسن يختفي فجأة..

الفيلم من تأليف وإخراج محمد بن عطية بطولة محمد ظريف ومنى الماجري وزكريا بن عيد وإيمان الشريف وتيلان منتاس وطارق قبطي.