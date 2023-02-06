علي عيسي: مؤتمر السفراء الأفارقة بمصر رسالة تأكيد على دورها الدبلوماسي

قال المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مؤتمر السفراء الأفارقة بمصر رسالة تأكيد على دورها الدبلوماسي.

وأضاف عيسي، في مؤتمر السفراء الأفارقة المقام اليوم تحت رعاية جمعية رجال الأعمال المصريين، أننا نتمني أن يستمر الدعم وتعزيز قيمة ومكانة التعاون المشترك مع أفريقيا، مؤكدا أن مصر تحرص بشكل دائم أن يكون لها دورا فعالا في تنمية القارة ثقافياً وأمنيا وجغرافيا.

وأشار إلى أن مصر كانت ومازالت مبادرة لوضع إطار مؤسسي للتعاون الإفريقي من خلال لجنة لتنمية العلاقات مع أفريقيا برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية في مجلس النواب.

ولفت عيسى إلى أن مصر تطلع إلى استمرار دورها نحو القارة الأفريقية، كما تسعي لتكون نقطة انطلاق لمواجهة كافة التحديات، وإبراز المزايا المتاحة لأبناء القارة ووضع حلول مبتكرة لتعزيز التجارة والروابط بما يحقق.

استضافت جمعية رجال الأعمال المصريين المؤتمر الأول لمجموعة السفراء الأفارقة مع مجتمع الأعمال المصري، تحت رعاية وزير الخارجية سامح شكري.