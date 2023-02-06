فاركو يتقدم على الزمالك مبكرًا بهدف شكرى نجيب فى الدورى

تقدم نادي فاركو مبكرًا على نظيره الزمالك بالهدف الأول، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم الإثنين في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

هدف فاركو سجله شكري نجيب في الدقيقة 6، بعدما استغل خطأ في التمرير من حسام عبدالمجيد، مدافع الزمالك، وانفرد بمرمى محمد عواد وسدد بنجاح على يمينه.

تشكيل الزمالك لمباراة فاركو بالدورى الممتاز

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: سيد عبدالله نيمار - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - محمد عبدالشافي.

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيف جعفر

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحي ومحمد طارق وأحمد فتوح وعمر جابر وعبدالله جمعة ومحمد أشرف "روقا" ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا.

الزمالك يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة وخرج من مرحلة المباريات الست العجاف التي لم يحقق خلالها الفوز في الدوري والكأس بالانتصار في المباراة الأخيرة على فيوتشر، ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 32.

وفي المقابل يحتل فاركو المركز الثاني عشر 16 نقطة، ونجح طارق العشري، المدير الفني، الذي تولى المسئولية خلفا لإيهاب جلال في قيادة الفريق للفوز على المصري.

عودة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لقيادة الجهاز الفني للزمالك لا تعني العودة لطريقة 3-4-3، خاصة أن الفريق فقد جهود إمام عاشور بعد احترافه في الدوري الدنماركي وشيكابالا لعدم الجاهزية الفنية، بعد نزلة البرد والوعكة الصحية التي تعرض لها، ومحمد عبدالغني وحمزة المثلوثي للإصابة.

يدير المباراة حمادة القلاوي ويساعده محمود أبوالرجال وشريف عبدالله ومعهما عاطف حسين حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو وأحمد حسام طه مساعد حكم فيديو.