تنفيذ سيناريو تجربة حريق طائرة بمطار الغردقة بمشاركة الجهات المختصة (صور)

نفذت سلطات مطار الغردقة الدولي، منذ قليل، تجربة احتراق مجسم لطائرة ركاب باشتراك 400 فرد من العاملين بمطار الغردقة وأفراد أمن الموانئ والمرور والجوازات والجمارك والصحة والحجر الصحى وسيارات إسعاف وسيارات الإطفاء، ورجال الأوقاف والأزهر والكنيسة وإدارة الدفاع المدني وهيئة الإسعاف وإدارة المرور ومديرية الأمن ومديرية الصحة وأمن الموانئ، بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات، وقيادات البحر الأحمر.

كشف اللواء مراد السيد مدير مطار الغردقة، في بيان صحفي مساء اليوم، بأن تنفيذ تجربة طوارئ موسعة النطاق تأتي ضمن اهتمام وزارة الطيران المدنى بتنفيذ سلسلة من تجارب الطوارئ بجميع المطارات المصرية، وذلك لرفع معدلات التدريب وإدارة الأزمات، والتعامل مع الحرائق، وبالتوافق مع تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدنى العالمى «الإيكاو» الخاصة بخطط الطوارئ بالمطارات والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة الطوارئ.

تعرف على خريطة ومواعيد القوافل العلاجية لحياة كريمة بالبحر الأحمر

على جانب آخر، تنطلق القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بمحافظة البحر الأحمر الخميس القادم، والتى تتكون من 8 قوافل علاجية تطوف القرى الجبلية والمدن للكشف الطبي وصرف العلاج والتحويل للمستشفيات إذا تطلبت الحالة مجانًا.

وتستقر القوافل فى كل قرية لمدة يومين وتضم جميع التخصصات المختلفة، ويتم أيضًا إجراء الفحوصات والأشعة والكشف عن الأمراض المزمنة مجانًا من خلال القوافل، كما تحول القوافل المرضى إلى المستشفيات القريبة إذا لزم الأمر لإجراء عمليات جراحية.

وتبدأ القوافل حسب الخريطة حتى نهاية الأسبوع المقبل عملها بقرية الأمل بالقصير يومى 8 و9 فبراير، ومنها إلى قرية المستعمرة أيضًا بالقصير يومى 10 و11 من نفس الشهر الجارى، ومن القصير إلى منطقة الخير وابرق التابعتين لمدينة الشلاتين جنوبا حيث تستقر فيها لمدة يومين لإجراء الكشف الطبى على المواطنين يومى 12 و13 من فبراير.

وتبدأ القوافل عملها يومى 14 و15 فبراير فى مدينة حلايب، ومنها إلى قرية أبورماد التابعة لمدينة حلايب يومى 16 و17 فبراير المقبل، ثم العودة شمالًا إلى مرسى علم بمركز صحة الأسرة يومى 18 و19 فبراير، ومنها إلى أم الحويطات والنصر بسفاجا، ثم تنتهى القوافل العلاجية يومى 22 و23 فبراير المقبل فى قرية الأمل برأس غارب شمال البحر الأحمر.