انهيار 2000 مبنى.. تركيا تعلن حصيلة ضحايا زلزال «آخر الليل» المدمر

أعلنت الحكومة التركية، اليوم الاثنين، آخر إحصائيات ضحايا الزلزال «آخر الليل» المدمّر.

وأعلن أورهان تتار، مدير عام إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد إلى 1121 شخصًا.

وقال تتار خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم:"عدد ضحايا الزلازل في تركيا وصل إلى 1121 و7 آلاف 634 مصابًا وانهيار ألفين و834 مبنى".

بريطانيا تقدم دعما فوريًا لتركيا.. 76 متخصص في البحث والانقاذ و4 كلاب بحث

وأعلن جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني في بيان اليوم تقديم دعما فوريا لتركيا بعد الزالزا المروع.

قال المسئول البريطاني:"نقف مستعدين لتقديم مزيد من الدعم حسب اقتضاء الحاجة" وسنرسل 76 متخصصًا في البحث والإنقاذ وأربعة كلاب بحث ومعدات إنقاذ ستصل إلى تركيا هذا المساء.

الكويت ترسل طائرة خاصة لإجلاء مواطنيها من تركيا

وأعلنت الكويت إرسال طائرة خاصة لإجلاء المواطنين الكويتيين من المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا.

وأعلن وزير الخارجية الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح أن القيادة السياسية وجهت بإرسال طائرة خاصة للمناطق التي ضربها الزلزال لإجلاء المواطنين الكويتيين من هناك.

وعبر الصباح في تصريح صحفي الإثنين، عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع في شمال ووسط سوريا وجنوب تركيا والذي أدى إلى مقتل المئات من الضحايا وأسفر عن الآلاف من المفقودين وإصابة الكثير من الأشخاص وتدمير لمنازلهم والمرافق والبنى التحتية.

وأكد أن وزارة الخارجية تتابع بشكل مباشر، عبر بعثتيها في أنقرة وإسطنبول، أحوال المواطنين الكويتيين الموجودين في المناطق المتضررة وتعكف على ضمان سلامتهم وعودتهم إلى البلاد سالمين.

وقدم وزير الخارجية الكويتي خالص تعازيه ومواساته الكويت إلى أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل والعثور على المفقودين.