وزير التعليم العالي يكرم طالب جامعة المنصورة الفائز بمسابقة «معًا»

كرم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، يوسف شريف خاطر الطالب بكلية الحقوق جامعة المنصورة، الفائز بالمركز الثانى بمسابقة "معًا" التي أطلقتها الوزارة لإنتاج الفيديوهات القصيرة؛ لمواجهة الأفكار الهدامة التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، والعمل على توعية الطلاب وتعميق روح الانتماء والولاء لديهم.

حضر فعاليات التكريم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ودكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ودكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية ولفيف من قيادات وزارات الشباب والرياضة، والثقافة، والتعليم العالي وجامعة الأزهر، وذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في دورته ال 54 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

جدير بالذكر أن عدد الأفلام الفائزة في المسابقة بلغ 11 فيلمًا مُقدمًا من الطلاب سواء بإنتاج جماعي أو فردي.