الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

«مدبولى» يتابع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الملفات

جانب من اجتماع رئيس
جانب من اجتماع رئيس مجلس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراضًا لموقف عدد من الموضوعات والملفات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن وزير الكهرباء تناول بالعرض موقف المشروعات الجاري تنفيذها  بمختلف قطاعات الوزارة، منوهًا فى هذا الصدد إلى ما يتم تنفيذه كذلك من مشروعات فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بما يسهم فى تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع المهم.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد شاكر المرقبى الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم إقامتها وتستهدف تأمين التغذية الكهربائية لمختلف المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها على أرض مصر فى مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والزراعية وغيرها من القطاعات الحيوية، خاصةً ما يتعلق بتحديد القدرات الكهربائية المطلوبة، وكذا مسارات الربط ومواقع محطات محولات الجهد الفائق.

وتطرق اللقاء إلى متابعة الجهود المبذولة فى إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وسبل تعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ مشروعات هذا القطاع، إلى جانب متابعة ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشروعات أخرى تتعلق بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وما يتم من تعاون وتنسيق مع عدد من كبريات الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال.  

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الجهود الخاصة بالتوسع فى تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، والدكتور علاء فاروق رئيس مجلس البنك الزراعي المصري، ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وعدد من المسئولين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي الاستثمارات المحلية التغذية الكهربائية الخدمات المقدمة للمواطن الرئاسية حياة كريمة السفير نادر سعد الموقف التنفيذي للمشروعات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

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