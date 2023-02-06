تدريب العاملين بمنطقة السويس الأزهرية على برامج الإسعافات الأولية

اختتمت مديرية الصحة بالسويس من أعمال تدريب 35 من العاملين بمنطقة السويس الأزهرية علي برامج الإسعافات الأولية ، تحت رعاية الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان وهدف التدريب لدعم الخدمات الطبيه بالمدارس الأزهرية و توفير بيئة آمنه لكل أبناءنا الطلاب .

وقد عُقد التدريب بإحدى قاعات إدارة التدريب والمدارس بقيادة الدكتوره نهي الجناينى و إدارة الرعاية العاجلة من والطوارئ بقيادة الدكتور خالد عبد السلام نائب مدير الإدارة.

و أوضح «وكيل وزارة الصحة والسكان» البرنامج التدريبي ارتكز علي 3 محاور ، الإسعافات الأولية للنزيف والحروق والكسور و الإسعافات الأولية للإختناق و الإنعاش القلبي الرئوي ، مشيراً لأن صحة السويس ماضيةٍ في دورها المجتمعي في رفع الوعي الصحي علي كافة المستويات ، بدعم من اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس.

قام بإلقاء محاضرات البرنامج التدريبي من فريق عمل إدارة الرعاية العاجلة والطوارئ بمديرية الصحة بالسويس المهندس أحمد غريب ، المهندس محمود الجيزاوي.

واعلنت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية انه تنفيذا لتوجيهات فضيلة الدكتور " مؤمن الهواري"، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية ، و بالتعاون مع مديرية الصحة بالسويس ، تم تنظيم تدريب على الإسعافات الأولية للعاملين بمنطقة السويس الأزهرية ومعاهدها ، بمركز التدريب بمستشفى السويس العام، تحت إشراف الأستاذ محمد علي ماهر مدير العلاقات العامة ، والأستاذة سمر السيد منسق الأمن والسلامة بمنطقة السويس الأزهرية.

ويأتي هذا التدريب نظرا لأننا كثيرا ما نتعرض خلال حياتنا اليومية لبعض الإصابات ، كالجروح أو الكسور أو الحروق وغيرها ، و قد يكون بعضها بسيطاً، والبعض الآخر قد تنتج عنه مضاعفات خطيرة، وهنا يأتي دور والإسعافات الأولية كخطوة أولى للتعامل مع الإصابات بشكل صحيح ومنع حدوث المضاعفات.

كما يتضمن التدريب تعريف المتدرب بالتصرف الصحيح والسريع عند التعامل مع الاصابات، كتقديم اسعافات أولية لحالات الحروق والكسور وغيرها من الإصابات المفاجئة، وكذلك السيطرة على النفس عند التعامل مع الحالة ومنح الدعم النفسي والمعنوي للمريض والذي بدوره يخفف من أعراض القلق والتوتر لديه.

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