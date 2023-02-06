الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تدريب العاملين بمنطقة السويس الأزهرية على برامج الإسعافات الأولية

جانب من التدريب
جانب من التدريب

اختتمت مديرية الصحة بالسويس من أعمال تدريب 35 من العاملين بمنطقة السويس الأزهرية علي برامج الإسعافات الأولية ، تحت رعاية الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان وهدف التدريب لدعم الخدمات الطبيه بالمدارس الأزهرية و توفير بيئة آمنه لكل أبناءنا الطلاب .

 وقد عُقد التدريب بإحدى قاعات إدارة التدريب والمدارس بقيادة الدكتوره نهي الجناينى و إدارة الرعاية العاجلة  من والطوارئ بقيادة الدكتور خالد عبد السلام نائب مدير الإدارة.

و أوضح «وكيل وزارة الصحة والسكان» البرنامج التدريبي ارتكز علي 3 محاور ، الإسعافات الأولية للنزيف والحروق والكسور و الإسعافات الأولية للإختناق و الإنعاش القلبي الرئوي ، مشيراً لأن صحة السويس ماضيةٍ في دورها المجتمعي في رفع الوعي الصحي علي كافة المستويات ، بدعم من اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس.  

 قام بإلقاء محاضرات البرنامج التدريبي من فريق عمل إدارة الرعاية العاجلة والطوارئ بمديرية الصحة بالسويس  المهندس أحمد غريب ، المهندس محمود الجيزاوي.

واعلنت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية انه تنفيذا لتوجيهات فضيلة الدكتور " مؤمن الهواري"، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية ، و بالتعاون مع مديرية الصحة بالسويس ، تم تنظيم تدريب على الإسعافات الأولية للعاملين بمنطقة السويس الأزهرية ومعاهدها ، بمركز التدريب بمستشفى السويس العام، تحت إشراف الأستاذ محمد علي ماهر مدير العلاقات العامة ، والأستاذة سمر السيد منسق الأمن والسلامة بمنطقة السويس الأزهرية.

ويأتي هذا التدريب نظرا لأننا كثيرا ما نتعرض خلال حياتنا اليومية لبعض الإصابات ، كالجروح أو الكسور أو الحروق وغيرها ، و قد يكون بعضها بسيطاً، والبعض الآخر قد تنتج عنه مضاعفات خطيرة، وهنا يأتي دور والإسعافات الأولية  كخطوة أولى للتعامل مع الإصابات بشكل صحيح ومنع حدوث المضاعفات.

كما يتضمن التدريب تعريف المتدرب بالتصرف الصحيح والسريع عند التعامل مع الاصابات، كتقديم اسعافات أولية لحالات الحروق والكسور وغيرها من الإصابات المفاجئة، وكذلك السيطرة على النفس عند التعامل مع الحالة ومنح الدعم النفسي والمعنوي للمريض والذي بدوره يخفف من أعراض القلق والتوتر لديه.

IMG-20230206-WA0014
IMG-20230206-WA0014
IMG-20230206-WA0013
IMG-20230206-WA0013
IMG-20230206-WA0011
IMG-20230206-WA0011
تدريب الإسعافات الصحة الأزهر السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية ٢٠٢٣ الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

صور

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

عروض الفرقة العسكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم