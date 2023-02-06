تفاصيل لقاء مدير صحة السويس بفريق الرعاية العاجلة والطوارئ

التقى الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس، بفريق عمل إدارة الرعاية العاجلة والطوارئ بقيادة الدكتور خالد عبد السلام نائب مدير الرعاية العاجلة والطوارئ وذلك لتقديم واجب العزاء لرحيل فقيد صحة السويس الدكتور محمود عوض والشد من أزر الفريق .

وخلال اللقاء فقد أكد الدكتور الحفناوي علي أن «فقيد الصحة » كان له آثر طيب في نفوس جميع العاملين بفضل أخلاقياته و إخلاصه في خدمة الجميع و تغليبه للمصلحة العليا ودعمه للعمل الجماعي و خلق صف ثاني في فريق عمل الرعاية العاجلة و الطوارئ ، قادراً على تولي المسئولية .

كما طالب « وكيل وزارة الصحة » ، بإستمرار الجهود المبذولة و استمرار التنسيق و التعاون بين غرف الطوارئ بمستشفيات المحافظة و غرفة العمليات بمديرية الصحة من جهةٍ و بين الجهات المعنية من جهةٍ أخري .

و في سياق آخر وتنفيذاً لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم "4236" لسنة 2022 بنقل تبعية عدد 26 من المنشآت الصحية والعاملين بها بالسويس ، فقد إستقبل الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان ، امي الأول لجنة نقل تبعية الموارد البشرية بالهيئة العامة للرعاية الصحية وذلك بعد الانتهاء من مراجعة الملفات الوظيفيه .

حيث قامت اللجنة المشتركة من فريقي " الرعاية الصحية و مديرية الصحة " بالإنتهاء من مراجعة بيانات الملفات الوظيفية لعدد 830 من الأفراد الذين جاري نقلهم إلي هيئة الرعاية الصحية من 26 وحدة ومركز طب أسرة وذلك في إطار الإستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس .

و أوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بأن اللجنة المشتركة قامت علي مدار 3 أيام متتالية علي مدار الساعة بأختتام أعمالها ، معرباً عن إمتنانه للجنة المشتركة علي مابذلوه من مجهودات كبيرة .