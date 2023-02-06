الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة السويس تكشف حقيقة تقديم المستشفى العام خدماتها بمقابل مادى

مستشفى السويس العام
مستشفى السويس العام

 كشفت صحة السويس عن حقيقة ما تردد حول حصول مستشفى السويس العام على مقابل مادى نظير تقديم الخدمات الطارئة.

 ونفت مستشفى السويس العام، في بيان لها، منذ قليل، تقاضيها مقابل مادي نظير تقديم الخدمات الطبية الطارئة للمواطنين.

 وأكد البيان على استمرار مستشفى السويس العام في تقديم خدمات الطوارئ بالمجان بما يتماشى مع ما أقره الدستور والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

وكان بعض الأشخاص قد قاموا منذ قليل عبر صفحات التواصل الاجتماعي بادعاء قيام المستشفى بتقديم الخدمات الطارئة مقابل خمسة جنيهات على خلاف الحقيقة.

ومن جانبها تهيب «صحة السويس» بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى وعدم الانصياع لما يتردد من أخبار مغلوطة لما لها من تأثير سلبي وإثارة البلبلة والغضب في نفوس أهالي السويس الصامدة، وتحذر «مديرية الصحة» من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقومون بنشر الأكاذيب حول المنظومة الطبية والعاملين بها.

جدير بالذكر أن مستشفى السويس العام قامت في وقت سابق بالإعلان عن تفعيل العيادات المسائية للحالات غير الطارئة في تخصصات "الباطنة والأطفال والنساء والرمد" بخمسة جنيهات «وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتفعيل العيادات المسائية لخدمة المواطنين، هذا بخلاف خدمات الطوارئ المجانية 100%».

مصر الدستور مستشفى السويس نفي الصحة

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